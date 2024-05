El Gimnàstic torna a Divisió d'Honor: "Tenir un model marcat ha donat els seus fruits"

Després d'una temporada gairebé perfecta, instal·lats al capdamunt de la classificació, el juvenil A del Gimnàstic de Manresa ha aconseguit tancar el curs com a campions de la Lliga Nacional i fer realitat un objectiu que el club perseguia des de fa quatre cursos, l’ascens a Divisió d’Honor.

El conjunt dirigit per Óscar Segura ha signat uns números de campió, amb 21 victòries, 6 empats i només 3 derrotes. En total, els manresans han sumat 69 punts, dos més que el seu perseguidor, el Gimnàstic de Tarragona.

Roger Giribet, coordinador del club, fa una valoració positiva de la temporada. “Estem molt contents. Fa anys que estàvem buscant l’ascens per retornar a la màxima categoria. A més, hem acabat guanyant la lliga, cosa que no ens esperàvem”, diu en declaracions a Regió7.

Les bases per assolir l’anhelat retorn han estat clares: “La constància i tenir un model marcat des de fa anys ha donat els seus fruits”, assegura Giribet. A més, el coordinador explica que tot i ser una prioritat, “en cap moment ens hem pressionat ni hem canviat la forma de pensar. Al contrari, ens hem centrat en la formació dels jugadors. Creiem més en el procés que en els resultats”, destaca.

Pel que fa a la temporada vinent, Giribet es mostra prudent: “Volem crear un bon grup de treball, sense renunciar al model, per intentar consolidar-nos a la categoria, que no serà fàcil”. A Divisió d’Honor el nivell puja molt, et trobes amb el Barça, l’Espanyol, el Girona, el Saragossa o el Mallorca, entre altres, “competir amb aquests clubs és difícil en l’àmbit esportiu i econòmic”, destaca Giribet.

Ara, centrats en la Copa Catalunya

Tot i això, la temporada encara no ha finalitzat, després d’haver assolit la principal fita, el dissabte el conjunt escapulat va començar el seu pas per la Copa Catalunya davant del CE Hospitalet amb una victòria per 0 a 2. El pròxim partit és contra el Barça, l'1 de juny a les 18 hores.