Flick, l’última bala de Laporta

Acabada la Lliga, tancada la temporada en blanc i acomiadat Xavi Hernández de mala manera, el Barça aposta per Hansi Flick com a entrenador. Firmarà avui un contracte per dos anys. O sigui, fins al 2026, coincidint amb el final del mandat de Joan Laporta, que s’entrega a l’exseleccionador alemany com l’última via per redreçar el projecte esportiu, inestable i erràtic, que lidera en el seu segon mandat. Una vegada resolta la liquidació amb Xavi, el club, en una decisió inusual, no té previst presentar-lo oficialment fins d’aquí uns dies o unes setmanes, perquè pretén reduir i controlar al màxim el seu primer missatge per evitar més problemes.

L’extècnic del Bayern de Múnic encarna la línia alemanya que tant agradava a Laporta i representa, a més, un gir total respecte a la filosofia actual: Ronald Koeman, que se’l va trobar procedent de l’herència de Josep Maria Bartomeu, i Xavi, que el president va fitxar sense voler ni estar del tot convençut perquè considerava que necessitava un període previ d’aprenentatge. Però no Laporta no tenia cap més sortida que acudir al tècnic català, que ha acomiadat de manera freda i breu després de tenir-lo abandonat en l’àmbit institucional, sense gairebé contacte físic i ni tan sols telefònic.

Estrena furtiva

Amb Flick, en canvi, la situació és molt diferent, tot i que el Barça es va preocupar ahir d’ocultar la seva figura seguint un pla que també es traduirà avui. El tècnic, en la seva primera experiència lluny d’Alemanya, arriba amb dos ajudants del seu país: Marcus Sorg, que va ser ajudant seu en la selecció, i Toni Tapalovic, que va exercir d’entrenador de porters en el Bayern (2011-2023) tot i que a Barcelona tindrà un altre rol de més assistent. El seu salari serà, segons algunes fonts, d’uns tres milions d’euros, lluny del que percebia el seu predecessor. Tan diferent és tot amb Flick que Laporta l’acompanya i protegeix, a diferència del que va passar amb Xavi, a qui se li van obrir fins i tot les portes del Camp Nou per a la seva presentació oficial, que va reunir 10.000 persones. Amb l’alemany, tot serà molt més privat. No hi haurà una posada en escena oficial, i es trencarà una tradició que durava dècades.

Així també es protegeix la figura de Laporta, que encara no ha donat cap explicació sobre l’acomiadament de Xavi. I, alhora, es vol blindar la figura de l’alemany, que farà unes declaracions oficials als mitjans del club i no compareixerà davant dels periodistes fins d’aquí unes setmanes, quan hagi adquirit més coneixement del club i del castellà, un idioma que estudia des de fa setmanes. Amb aquest aterratge gairebé furtiu, mai vist per al primer entrenador campió d’Europa que arriba a Barcelona des de Louis van Gaal (1997), es guanya també temps per tutelar els primers passos que està fent Flick a Barcelona.

Sopar amb Laporta

L’alemany, que no es va veure, obsessiu com estava el club per apartar-lo dels focus, va tenir, això sí, el seu primer dia de treball com a nou entrenador blaugrana. Va menjar amb Deco, amb qui ja va estar a Londres la setmana passada abans fins i tot que s’acomiadés a Xavi, i es va passar després per la ciutat esportiva per realitzar la primera reunió amb el director esportiu del club. Però ell, i amb molta discreció, ha mantingut diverses xerrades, tant físiques com a través de diverses videoconferències, amb persones vinculades al Barça, tant extècnics com jugadors, per tenir un coneixement més exacte de la realitat a la qual s’enfrontarà a partir d’avui. A la nit va sopar amb Laporta.

Flick necessita amarar-se com més aviat millor perquè s’enfronta a un paisatge nou. Mai havia sortit d’Alemanya i les seves dues experiències com a primer entrenador han transitat del cim –sextet amb el Bayern– a la depressió, eliminada la seva Alemanya del Mundial de Qatar en la primera fase. Mesos més tard es va convertir en el primer seleccionador acomiadat per la federació en tota la seva història. Va durar poc en els dos càrrecs: 18 mesos va estar a la banqueta bavaresa, on ho va guanyar tot, i 25 va resistir en la Die Mannschaft, d’on va marxar a l’atur amb les mans buides. D’allà l’ha rescatat Laporta, aprofitant la connexió que té amb Pini Zahavi, nou agent del tècnic des del febrer.

Weisweiler, Lattek i...

Flick està, per tant, als antípodes dels dos últims tècnics que ha tingut el Barça, personatges tots dos que representen les essències del club. Koeman és l’heroi de Wembley, el jugador que va donar la primera Copa d’Europa (1992). Xavi és un dels capitans del millor Barça mai vist mai, el del sextet de Guardiola (2009). Flick, en canvi, serà, utilitzant l’expressió feta servir per Tata Martino (2013), "un paracaigudista". O sigui, un entrenador famós, com ho era l’argentí elegit per Rosell per succeir Tito, però amb zero coneixement del club i de l’entorn en què se submergeix.

Amb l’arribada de l’extècnic del Bayern, Laporta recupera una ruta que estava en desús des de fa més de 41 anys. Aquella experiència amb Udo Lattek (1981-1983) es va saldar amb una Recopa guanyada al Camp Nou i una Lliga inexplicablement perduda. Ni tenir el millor del món en aquella època (Maradona) va servir. El primer precedent alemany, amb Hennes Weisweiler (1975-1976), encara va ser pitjor. Va durar menys, no va guanyar res i va xocar amb l’estrella: Cruyff. Els dos tècnics van ser fitxats per Núñez. Ara és Laporta qui elegeix Flick, el primer alemany del segle XXI.

