Manresa clou la marató de final de temporada del futbol i el futbol sala catalans amb 26 nous campions

Manresa ha acollit amb èxit, per primer cop, la festa de final de curs del futbol català. Durant tres jornades, començant per divendres, diferents instal·lacions de la ciutat han rebut clínics d'àrbitres i entrenadors i han coronat 26 nous campions de futbol i de futbol sala. Des del punt de vista esportiu, només el FS Olesa miniprebenjamí de futbol sala ha pogut guanyar la seva final. La Catalunya central tenia un representant en els tornejos de futbol i sis damunt de la pista, però cinc d'ells han caigut derrotats.

Així, els petits olesans han derrotat amb contundència el Ripollet per 2-12 en la seva final. Mauro Saenz, un dels seus jugadors, ha estat el gran protagonista en anotar vuit gols, dels quals els seu primers han estat els que han obert el marcador. Pelegrín,en dues ocasions, Albert i Villores han completat la golejada.

El club hauria pogut guanyar tres finals més, però no ha tingut tan encert. En aleví femení, va caure per 4-1 contra l'Eixample dissabte. Aquest diumenge, tenia dues possibilitats més, però s'ha quedat sense opcions ben aviat. El prebenjamí ho ha tingut ben a prop, però ha perdut per 4-3 a la tanda de penals contra el Pineda de Mar després d'haver igualat a 5 en el partit i l'aleví masculí no ha tingut res a fer davant del Barça i ha perdut per 1-7.

Els altres dos finalistes de casa nostra en el futbol sala també han caigut en dos dels últims partits del cap de setmana. El Covisa Manresa infantil ha perdut per 1-2 contra l'Industrias Santa Coloma en un xoc que no s'ha resolt fins al final. L'anotació d'Arnau Cobos a l'últim instant no ha estat efectiva. Per la seva banda, en la final possiblement més esperada, el Sala 5 Martorell també ha caigut, en el seu cas per 2-3, contra el Futsal Mataró. El club maresmenc, precisament, ha estat qui ha guanyat més campionats de futbol sala, un total de tres. L'han seguit l'Industrias i el Barça, amb dos, i amb un han quedat el Ripollet, Les Corts, l'Eixample, el Sant Joan Despí, el Pineda i el mencionat Olesa. Tots els partits s'han jugat al Nou Congost.

El futbol, per la seva banda, ha tingut com a escenari principal el Nou Estadi del Congost, tot i que també es van jugar dues semifinals al Gimnàstic Parc. L'única final amb presència d'equips de casa nostra va ser la benjamí femenina, tot i que el partit no s'ha jugat aquest cap de setmana, sinó el passat dia 31. El CE Manresa va perdre per 4-0 contra el CE Sabadell. En la llista de clubs guanyadors, el Barça domina amb quatre victòries, tot i la que segurament era la més esperada, la juvenil, va ser per a l'Espanyol, que es va imposar per 3-4. Els blanc-i-blaus han estat els segons d'aquest rànquing, amb tres triomfs, i amb un hi ha hagut el Reus, el Girona, el Sabadell, la Fundació Terrassa, l'Europa i el Sant Vicenç dels Horts.

Activitats col·laterals

A part del futbol, els clínics dels àrbitres i dels entrenadors de futbol sala han estat molt concorreguts. Divendres, al teatre Conservatori es va fer el primer, amb uns 250 col·legiats que van debatre sobre aspectes que els interessen del seu dia a dia i que també van repartir premis. Entre dissabte i diumenge ha estat l'Ateneu de les Bases el que ha acollit el clínic d'entrenadors de futbol sala, amb ponències de prestigi, teòriques i pràctiques.