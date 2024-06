El Barça d'handbol guanya la seva 12a Champions

Un partit que es decideix als darrers minuts té un munt de jugades decisives. A la final de la Lliga de Campions entre el FC Barcelona i l’Aalborg, que els blaugrana es van endur per 31-30 per sumar la seva 12a màxima competició europea i completar el ple de títols de la temporada, n’hi va haver unes quantes. El partit es va disputar al Lanxess Arena de Colònia davant de 20.000 espectadors. A la Llotja hi havia el president del FC Barcelona, Joan Laporta.

La primera jugada clau va ser la decisió del tècnic Antonio Carlos Ortega al minut 18 de la segona part i amb 24-24 al marcador de tornar a la porteria Emil Nielsen, que no havia estat tan eficaç a l’inici del partit de com ho havia estat a la semifinal.

Gonzalo Pérez de Vargas no ho estava fent pas malament. Però, Nielsen va fer tres aturades que van permetre als blaugrana anar-se’n de 3 gols (30-27) a 3 minuts del final. I, encara, en va fer una quarta a l’últim minut, amb 31-30 al marcador perquè l’Aalborg havia aprofitat una superioritat numèrica per l’exclusió de 2 minuts de Dika Mem. Un altre argument del triomf blaugrana van ser els gols del trident francès Melvyn Richardson (8), Dika Mem (7) i Timothey N’Guessan (6), que van marcar 21 dels 31 gols de l’equip. però també els dos de Frade, que va fer en agafar dos refusos del porter en els instants clau.

Ara: sobretot va ser la capacitat de l’equip de fer-se fort contra un Aalborg que no es va donar mai i que va mantenir opcions fins al final, quan amb el temps esgotat, Mikkel Hansen (l’exblaugrana es retirarà sense haver guanyat cap Champions) va estavellar el travesser un llançament que hauria dut el partit a la pròrroga.

I és que els danesos no van ser aquell rival feble de la final de l’any 2021 que el Barça va escombrar amb un contundent 36-23, ben al contrari. Es van refer de tots els cops que van rebre i van eixugar sempre les diferències de 2 i 3 gols que els blaugrana van obtenir.

Els danesos només es van posar per davant en una ocasió (14-15) a l’últim minut de la primera part. Aquest també va ser un factor clau, que els blaugrana no es deixessin avançar quan els danesos en van tenir l’oportunitat perquè el marcador va oscil·lar la major part del temps entre el mínim avantatge blaugrana i l’empat.