Marianne Vos inaugura el palmarès de la Volta femenina

La Volta Ciclista a Catalunya femenina ja tindrà per sempre més el nom de la llegèndària corredora neerlandesa Marianne Vos com a guanyadadora de la seva primera edició. Un nom de vencedora gairebé immillorable per a l’estrena de la categoria UCI 2.1. El podi va acabar completat per la també neerlandesa del Visma Riejanne Markus i la noruega de l’Uno-X Katrine Aalerud.

La tercera i última etapa la va guanyar la neerlandesa de l’AG Insurance Ally Wollaston que, com va passar a Manresa divendres, va superar a l’sprint Marianne Vos (Visma Lease a Bike). La cubana del Movistar Arlenis Sierra, tercera el primer dia, va llançar l’esprint però va acabar quarta, en ser superada també per la italiana del FDJ Vittoria Guazzzini.

L’etapa es va disputar entre Molins de Rei i Barcelona. Constava de 86,6 km que les ciclistes van recórrer a una mitjana de 40,8 km/h. Els dos alts que hi havia entre mig, l’Alt de Casots de segona categoria i l’Alt de Begues de tercera, no van impedir el final previsible a l’esprint al paseig de Maria Cristina. A diferència de la prova masculina, les ciclistes no van haver de fer voltes pel circuit amb pujada al Castell.

Tant el Visma com l’AG Insurance van controlar en tot moment els nombrosos intents d’escapada que hi va haver ja des de l’inici.

La primera a provar-ho va ser l’alemanya Leonie Laubig (Primeau Vélo-Groupe Abadie). Va arribar a tenir més de 50 segons, però va ser neutralitzada a un quilòmetre de coronar-se l’Alt dels Casots.

L’intent més seriós es va produir a la baixada de l’Alt de Begues. La corredora neerlandesa del FDJ Loes Adegeest, tot i que no va arribar mai a agafar més de 20 segons de marge, va mantenir el pols amb el pilot fins a 3 km de meta.

Mireia Benito, destacada

Mireia Benito va tornar a destacar en la feina d’ajudar les seves companyes, especialment perquè Justine Ghekiere s’endugués el gran premi de la muntanya en què ella ha fet segona classificada.

Benito, que va ser distingida amb el premi de la combativitat de la tercera etapa, ha acabat la Volta en 13a posició, ben a prop de les deu primeres, segona a la general de la muntanya i millor corredora catalana.

Entre les corredores catalanes també ha destacat Ariana Gilabert, de l’equip de categoria Continental Eneicat-CMTeam. Gilabert s’ha mantingut en les tres etapes en el grup principal i ha acabat en la 20a posició, a 3:29 del primer lloc.

Acabada la primera edició de la Volta com a ronda per etapes, que ha comptat amb un recorregut molt exigent, amb tres etapes equilibrades i complementàries, el seu director Rubèn Peris la qusalificava «de molt positiva» i en destacava «el podi de luxe» que hi ha hagut al final.