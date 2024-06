Totes les seus de l'Eurocopa 2024

Alemanya acollirà l'Eurocopa 2024. El 2006 va albergar el Mundial i la majoria dels estadis utilitzats per a aquest esdeveniment seran utilitzats per al torneig que organitza la UEFA. En concret, les deu seus triades per a disputar els partits del torneig inclouen nou dels estadis utilitzats en la Copa Mundial de 2006, més el Düsseldorf Sorra.

L'Olympiastadion de Berlín serà l'escenari de la final el diumenge 14 de juliol de 2024.

El partit inaugural, el 14 de juny, tindrà lloc a l'AllianzArena de Munic, on juga el Bayern, entre Alemanya i Escòcia.

La selecció d'Espanya jugarà a Berlín, Gelnsekirchen i Dusseldorf en la primera fase.

Aquestes són les ciutats que acolliran els partits: