Dimarts de festa a Climbing Madrid: escalada, música i diversió

Tot i la pluja, la primera jornada de Climbing Madrid, la gran festa de l'escalada, ha estat tot un èxit. I per avui, dimarts 11, el cartell és fins i tot millor, perquè, entre altres coses, es duplica la proposta musical, amb dos concerts per gaudir-ne. L'accés és gratuït i l'horari, per causes meteorològiques, varia de l'habitual i passa a ser de 17 a 22:30 hores.

A banda del mur búlder obert al públic, que és un dels pilars de l'atractiu de Climbing Madrid, l'agenda contempla les actuacions de Vangoura i Crianza, dues formacions que serveixen d'exemple de les noves avantguardes musicals. I es completa amb una oferta gastronòmica i de serveis pensada per al gaudi de tots els assistents.

Proves per al públic

El mur búlder, el disseny i instal·lació del qual prové de l'empresa especialista Indoorwall, fa 5 metres d'altura per 30 d'amplada. És el mateix que utilitzen els professionals a la Copa d'Espanya, un repte afegit que permet als aficionats mesurar-se en el terreny dels professionals.

El mur búlder estarà obert al públic fins a les 21:00 hores. / .

El recorregut es fa sense corda, amb la protecció de matalassos i l'assistència de monitors. I, per apuntar-se, només cal inscriure's al web de Climbing Madrid. De 18 a 19 hores, es podran veure les evolucions a la paret d'un grup de socis del rocòdrom Vivac Mountain.

Premis als més hàbils

Encara queden franges disponibles, gràcies a l'ample horari d'obertura del mur búlder, que no tanca fins a les 21:00 hores. I convé no perdre l'oportunitat, perquè els participants poden escalar de forma individual i també en mode de competició, desafiant la resta del públic.

Els millors escaladors aficionats tindran premis. / Shutter

En aquest cas, es van sumant punts, segons la dificultat de la via realitzada, i els millors tindran premi. Els guanyadors s'anunciaran al final de la setmana i rebran obsequis com entrades, bons i material esportiu.

Doble cita musical

L'agenda musical, denominada Climbing Music i dirigida per Alec Inogés (fundador de la revista cultural No Hay Chances), contempla tot tipus d'estils. I, com la resta d'activitats, els concerts també són gratuïts.

El duet Vangoura tocarà a les 20:30 hores. / .

Per avui, dimarts 11, la primera actuació serà la de Vangoura, que començaran a tocar a les 20:30 hores. Aquest jove duet madrileny d'indie proposa un estil a mig camí entre el pop clàssic i els sons avantguardistes. Amb el seu primer àlbum, van ser un dels 15 finalistes del concurs Mad Cool Talent by Vibra Mahou; amb el segon, que acaben de llançar, esperen conquerir el públic de Climbing Madrid.

Ja entrada la nit, a les 21:30 hores, arribarà Crianza, una formació que busca explorar noves fronteres sonores, fusionant gèneres com el bedroom-pop, la música d'arrel i el rap melòdic. El seu enfocament creatiu i la connexió única que comparteixen com a artistes prometen oferir grans emocions en la seva actuació a la gran festa de l'escalada.

Crianza actuarà a les 21:30 hores. / .

Gastronomia i serveis

I, per descomptat, tampoc falten els foodtrucks, que ofereixen una àmplia varietat de menjar i beguda per reposar forces, amb productes de qualitat com la carn gourmet de Discarlux i l'aigua mineral natural de gran puresa de Sierra Cazorla.

La Zona VIP, i altres serveis com l'àrea específica per a l'aparcament de càmpers i autocaravanes, on es pot pernoctar per aprofitar al màxim cada dia, completen els ingredients per passar una jornada inoblidable.