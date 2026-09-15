Graviteo A Coruña Xacobeo
Com arribar al festival GRAVITEO i aprofitar el cap de setmana a la ciutat
Aparcaments, autocaravanes, allotjaments, transport i algunes pistes per organitzar la visita al festival, que se celebrarà del 18 al 20 de setembre a La Marina i O Parrote
Hi ha festivals als quals es va i es torna a casa. I n'hi ha d'altres que conviden a allargar el pla. GRAVITEO A Coruña Xacobeo pertany més aviat als segons. Durant tres dies, del 18 al 20 de setembre, La Marina i O Parrote concentraran competicions d'escalada, psicobloc i parkour en ple front marítim corunyès, amb accés gratuït per al públic.
La ubicació forma part de l'atractiu, però també facilita les coses a qui hi arribi des de fora. El festival se celebra al centre de la Corunya, al costat del port i a pocs minuts a peu d'alguns dels indrets més reconeixibles de la ciutat. Així que, abans de sortir, només cal tenir clares algunes qüestions: com arribar-hi, on aparcar, quines opcions hi ha per pernoctar i com aprofitar la visita més enllà de les competicions.
Si hi arribes amb cotxe: on aparcar
Els qui viatgin amb vehicle particular poden accedir a la Corunya principalment a través de l'A-6, l'AC-10 i la N-550. Un cop a la ciutat, la recomanació és recórrer a algun dels aparcaments situats a l'entorn del festival. Entre les opcions hi ha el Parking Marina Parrote, Parking Plaza de María Pita, Parking Metrosidero/Maestranza, Parking Marina Coruña i Parking Saba Plaza Palloza. Tots permeten deixar el vehicle relativament a prop de les zones de competició i continuar a peu.
L'avantatge és evident: GRAVITEO no se celebra en un recinte apartat, sinó integrat a la ciutat. Un cop a La Marina i O Parrote, bona part de la jornada es pot fer a peu.
Vens amb autocaravana?
També hi ha alternatives per als qui vulguin convertir GRAVITEO en una escapada sobre rodes. El Parking Marina Coruña, al Muelle de las Ánimas, disposa d'una zona específica per a autocaravanes i campers, amb tarifes i condicions pròpies que convé consultar abans del viatge. A aquesta opció s'hi sumen quatre zones municipals per a autocaravanes: San Pedro de Visma, Parque Adolfo Suárez, Someso Sector 7 i Paseo Marítimo. Les tres primeres disposen de presa d'aigua i descàrrega d'aigües residuals i permeten pernoctar-hi; la del Paseo Marítimo està destinada únicament a l'estacionament.
Convé recordar que pernoctar no equival a acampar: no està permès desplegar fora del vehicle elements propis de l'acampada. La disponibilitat i el nombre de places poden variar, per la qual cosa es recomana consultar la informació actualitzada sobre les àrees municipals amb el Servei d'Atenció Telefònica 010 de l'Ajuntament de la Corunya.
Amb tren i transport urbà
El tren és una altra alternativa per als qui arribin des d'altres punts de Galícia o de la resta de la península. Els serveis de Mitjana i Llarga Distància arriben a l'estació d'A Coruña-San Cristóbal. Des d'allà es pot continuar fins al centre utilitzant la xarxa d'autobusos urbans de la Compañía de Tranvías de A Coruña, que connecta diferents punts de la ciutat amb l'entorn del centre i el port.
Dormir a prop i menjar al festival
Quedar-s'hi una nit permet gaudir del programa sense haver d'estar pendent de la tornada. Als voltants hi ha diferents alternatives d'allotjament. L'Eurostars Atlántico, a uns 500 metres del recinte; el Meliá María Pita, a uns 800 metres; o l'NH Collection A Coruña Finisterre, a uns 900 metres, permeten arribar-hi caminant en pocs minuts. Una mica més allunyats, però encara al centre, hi ha l'Hotel Riazor i l'Hesperia A Coruña Centro.
I tampoc caldrà abandonar l'ambient del festival per menjar. GRAVITEO comptarà amb food trucks, una opció especialment pràctica per als qui vulguin passar bona part de la jornada seguint les diferents proves.
Entre competició i competició, la Corunya
Potser és aquí on la ubicació de GRAVITEO marca realment la diferència. N'hi ha prou d'allunyar-se uns minuts de les zones de competició per trobar-se amb una altra part del pla. Les galeries de La Marina, un dels paisatges urbans més característics de la Corunya, estaran pràcticament integrades en l'experiència. Molt a prop també hi ha la plaça de María Pita, presidida pel Palau Municipal, seu de l'Ajuntament. I qui disposi d'una mica més de temps pot allargar el recorregut cap al Paseo Marítimo. No cal plantejar-se una ruta turística a l'ús. Pot ser simplement un passeig entre dues proves, un àpat pel centre o unes hores abans de tornar al recinte. Perquè, en aquest cas, l'escenari no funciona únicament com a teló de fons: La Marina, O Parrote i l'entorn portuari formen part de l'experiència de GRAVITEO.
El festival reunirà la Psicobloc Master Series, l'Open Internacional i Gallec d'Escalada de Velocitat, l'Open de Boulder Ciutat de la Corunya, el Campionat d'Espanya de Parkour i l'Open Gallec d'Escalada de Velocitat Juvenil. Cinc competicions, activitats obertes al públic i tres dies per gaudir de l'esport i, de passada, descobrir la Corunya.
Via: Diari de Girona
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