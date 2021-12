Esquiar, practicar snowboard, fer una excursió amb raquetes... totes les activitats que impliquen neu són apassionants i divertides, però requereixen d’un bon equipament per poder-les gaudir com toca.

I és que la muntanya pot ser tan emocionant com perillosa, de la mateixa manera que la neu és màgica però pot implicar riscos. En aquest article repassem una sèrie d’equipaments imprescindibles per no patir cap tipus de contratemps quan anem a passar una jornada a la neu, independentment de l’activitat que vulguem practicar.

Abans de sortir de casa

Si anem a esquiar difícilment se’ns oblidaran els esquís, i si els lloguem a les pistes tampoc se’ns passarà realitzar aquesta gestió. Però és probable que no tinguem tan present la importància d’un altre tipus de material , que principalment ens evitarà patir les inclemències meteorològiques o fins i tot lesions.

A sota de les habituals jaquetes i pantalons impermeables i resistents a temperatures extremes és imprescindible equipar roba tèrmica que sigui capaç d’absorbir fàcilment la suor. A més, també és fonamental dur a la muntanya uns bons guants, ja que les baixes temperatures poden provocar que esquiar sense guants sigui impossible.

Però abans de sortir de casa per gaudir de la neu és absolutament necessari disposar de tres elements: ulleres de sol, crema solar i protector de llavis. En el cas de les ulleres és fonamental que filtrin els rajos ultraviolats, i és recomanable que siguin de tipus màscara per aïllar els ulls del vent i la pròpia neu.

La funció de la crema solar i el protector de llavis és la mateixa, evitar cremades a la pell originades per la radiació ultraviolada. Sí, pot semblar estrany haver-se de protegir del sol als mesos hivernals i amb temperatures tan baixes, però cal tenir present que la neu reflecteix el 80% de la llum solar, de manera que els raigs solars poden arribar a ser molt perillosos.

A gaudir de la neu!

Un cop hem arribat a la nostra destinació i ens disposem a realitzar la nostra activitat serà més senzill tenir present què ens cal. Esquís, botes, casc, bastons, taula de snow o fixacions ens faran gaudir d’una jornada d’esquí perfecta.

Si a més a més ens assegurem de portar aigua, menjar i el telèfon mòbil carregat, aleshores serem els esquiadors més preparats de tota la pista.