La temporada de neu 2021 ha arrencat sense gaires restriccions, a diferència de la del 2020. Hi ha ganes d'esquiar i fer snow i, a Regió7, te'n farem venir encara més amb el nou programa que estrenem aquest dijous a la nit, 'Estació d’hivern'. Amb aquesta nova proposta, el diari obre una finestra a la temporada d'esquí, amb entrevistes, reportatges, novetats i algunes de les cares de casa nostra que més han triomfat en els esports d’hivern.

Cada dijous, a través de la web i de les xarxes socials, els lectors podran accedir a un nou capítol d'Estació d'hivern. En el primer, visitem l'estació d’esquí La Molina, on la seva Cap comercial i de màrqueting, Marta Viver, ens ha explicat com afronten els pròxims mesos, amb la flexibilitat de les restriccions per la covid. També repassem l’actualitat del món de la neu amb petites notes informatives; fem un ràpid cop d’ull a la previsió del temps per esbrinar com serà la meteorologia del cap de setmana i, finalment, oferim un recull de vídeos divertits i sorprenents a la neu que circulen per les xarxes socials.

En propers programes visitarem altres estacions d'esquí del Prineu, aprendrem a jugar a curling i entrevistarem a esportistes d'elit del món de l'esquí. Comença el viatge amb destí a l'Estació d'hivern.

Vols mostrar els teus vídeos de neu?

Si ets dels qui practiquen esquí o snow, o t'agrada baixar en trineu o fer escapades amb raquetes de neu, grava vídeos de les teves aventures i ens els pots fer arribar. Els millors els mostrarem al nostre programa i sortejarem interessants premis entre tots els qui hi participin. La direcció de correu on fer arribar el material és web@regio7.cat.