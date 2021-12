D’entre la multitud de possibilitats turístiques i d’oci que ens ofereix la Catalunya Nord del als mesos hivernals en destaca una en especial: l’esquí. I és que pocs quilòmetres al nord de la frontera de Catalunya amb França hi ha les pistes d’esquí que formen part de Les Neiges Catalanes, una associació que engloba un total de nou estacions.

Ara, després d’un any sense poder obrir, les vuit estacions d’esquí alpí (Font-romeu; Les Angles; Portè Pimorent; Cambra d’Ase; Formiguera; Puigmal 2900; Puigbalador i La Quillane) i l’estació d’esquí nòrdic del Capcir encaren una temporada 2021-2022 amb més ganes que mai i bones perspectives.

Entre els principals atractius de les pistes de Les Neiges Catalanes s’hi troba el fet que les altituds oscil·len entre els1.600 i els 2.900 metres, així com que en conjunt disposen de més de 300 quilòmetres d’esquí alpí, 250 d’esquí de fons i més de 120 de vies blanques per a raquetes de neu.

A més, per tal de fer més atractiu el conjunt de pistes tant per als esquiadors francesos com per als catalans, els responsables de l’associació han creat un únic forfet que permet accedir indistintament a qualsevol de les nou estacions que formen part del projecte.

Novetats a tots els nivells

Més enllà de les actualitzacions habituals que generalment realitzen la majoria de pistes cada poc temps (com per exemple l’adquisició de canons de neu de baix consum), enguany algunes de les pistes que formen part de Les Neiges Catalanes presenten novetats importants. Un bon exemple el trobem a Les Angles, que estrena el nou Lou Bac Mountain. Es tracta d’un trineu que baixa per un monorail de 2.400 metres de longitud, amb un desnivell de més de 450 metres i pendents de més del 70%.

Per la seva banda, a l’estació de Font-romeu s’ha obert un nou restaurant a la cota 2.200 i s’ha estrenat una nova pista. Però sense cap mena de dubte la novetat més important és la reobertura de Puigmal 2.900, l’estació d’esquí més alta dels Pirineus Orientals,que ha tornat a obrir les seves portes després de 10 anys d’inactivitat.

Ocupació elevada

El fet que les estacions d’esquí de la Catalunya del Nord no poguessin obrir la temporada passada i que la meteorologia dels últims dies els hagi estat favorable ha facilitat que totes voregin gairebé el 100% d’ocupació.

Antonio Martín, responsable de premsa de Les Neiges Catalanes, assegura que «aquesta temporada es presenta força bé, ja que venim d’un any tancats i la gent té moltes ganes d’esquiar». I el cert és que els números no enganyen, perquè actualment les reserves per a Nadal se situen al voltant del 90% i les de les vacances de febrer ja s’acosten al 100%. «Les últimes nevades de la setmana passada han deixat més de dos metres de neu a moltes pistes, i això ha animat la gent a reservar per a aquest hivern», afirma Martín.

Així doncs, arribats en aquest punt queden clares dues coses: la primera, que independentment de si es vol practicar la modalitat alpina o nòrdica qualsevol de les nou estacions de Les Neiges Catalanes presenta les condicions òptimes per a l’esquí.

I la segona, que per poder-ho fer cal afanyar-se, perquè els esquiadors volen recuperar el temps perdut per la pandèmia i les perspectives d’ocupació ja són força elevades.