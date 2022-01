Una de les primeres preguntes que solem fer-nos és si és molt difícil aprendre a fer snowboard. I no hi ha una resposta clara. Tot dependrà de l'habilitat de cadascun, així com de si ja es tenen nocions prèvies d'esquí o no, però de manera general, dos o tres dies poden ser suficients per a començar a gaudir de la taula.

Sempre que ho facis amb l'ajuda d'un professor, l'aprenentatge serà més ràpid i fàcil, a més d'evitar que es prenguin postures viciades que després són molt difícils de treure. També t'ajudaran a aprendre a caure i evitar lesions, així com avaluar-te les errades comeses per tal d'aprendre a solucionar-les. Els amics i familiars a vegades hi posen moltes ganes, però no sempre tenen les millors tècniques ni la paciència que sí que pot brindar-te una persona experta. Per a començar, un bon consell és que sempre utilitzis casc i unes canyelleres, ja que les torsions i fractures de les nines són els accidents més freqüents en aquest esport. Un cop estiguem convenientment equipats, serà el moment de començar a aprendre. Iniciarem amb un sol peu subjecte a la taula, perquè l'altre pugui ajudar-nos a obtenir l'impuls necessari. La postura ha de ser recta, amb les cames una mica flexionades, els braços lleugerament oberts i la mirada sempre al davant. És habitual que es tendeixi a mirar a terra, però això, propiciarà que ens desequilibrem i acabem caient molt més sovint. També és imprescindible aprendre a derrapar, que és la forma usual per a aturar la taula. Primer, provarem de frenar mirant de cara el pendent, clavant els talons, i després, d'esquena a ella, frenant amb les puntes. Això sí, és necessari que totes aquestes pràctiques les facis en la zona de debutants o en pistes amb pendents molt lleugeres. Una vegada hagis aconseguit frenar i lliscar-te a poc a poc, es pot passar a començar a baixar en zig-zag i girant. I com en tot cal mantenir la calma i no voler fer-ho tot immediatament. Ja veureu com a poc a poc i amb una mica de pràctica, anireu agafant cada vegada més soltesa i podreu gaudir d'aquest esport tan apassionant i divertit.