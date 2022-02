L'esquiador de muntanya Oriol Cardona va guanyar la medalla d’or en la modalitat d’esprint a la Copa del Món celebrada a Suïssa aquest cap de setmana passat. El de Banyoles en la cursa general va quedar 12è i ha explicat al programa Estació d'Hivern de Regió7 com va viure l’experiència i també ha avançat els reptes que li esperen d'aquesta temporada.

En el setè capítol de l'espai sobre la neu del diari també hi ha temps per fer un tomb i veure les millors estacions d’esquí d’Europa; repassem l’actualitat del món de la muntanya amb petites notes informatives i propostes per a tota la família; fem un ràpid cop d’ull a la previsió del temps per conèixer com serà la meteorologia del cap de setmana i, finalment, oferim un recull de vídeos divertits i sorprenents a la neu que circulen per les xarxes socials.

Vols mostrar els teus vídeos de neu?

Si ets dels qui practiquen esquí o snow, o t'agrada baixar en trineu o fer escapades amb raquetes de neu, grava vídeos de les teves aventures i ens els pots fer arribar. Els millors els mostrarem al nostre programa i sortejarem interessants premis entre tots els qui hi participin. Pots enviar el teu contingut a web@regio7.cat.