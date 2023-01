Les estacions d'esquí nòrdic catalanes valoren de manera "poc positiva" la campanya de Nadal, ja que la falta de neu a la base de l'estació i la impossibilitat de fer esquí nòrdic ha afectat de manera molt negativa l'afluència de gent, segons han explicat en un comunicat. Aquest fet ha repercutit també en els principals serveis de les estacions, com són escoles d'esquí, venda de forfets i lloguer de material, que "pràcticament no han facturat res".

Malgrat la manca de precipitacions, però, la majoria d'instal·lacions han apostat per obrir serveis d'hostaleria i restauració i per dur a terme activitats com ara senderisme i raquetes de neu a les cotes més altes. La voluntat es posicionar-se com espais on fer activitats durant tot l'any.

Des dels complexos s'està mirant de programar els grups escolars per més endavant, al temps que s'ha començat a parlar amb estacions veïnes que disposen de neu per poder desplaçar el grups amb els monitors i no haver d'anular l'activitat. Malgrat tot, segueixen a l'espera d'un front de neu que ajudi a salvar la temporada, tot i que, segons asseguren, "un any sense fer el Nadal i Reis és un any que econòmicament no compensa".