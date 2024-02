Les nevades del cap de setmana que van caure sobretot a l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà van afavorir la presència d'esquiadors a les pistes de FGC. La nova neu caiguda ha animat als aficionats que en molts casos, han aprofitat per esquiar durant tres dies ja que dilluns era festiu de lliure elecció a molts centres educatius. Així, a Boí Taüll s'han comptabilitzat 7.732 forfets venuts entre dissabte i dilluns però responsables de l'estació destaquen una gran afluència de públic que hi va anar a gaudir de la neu. A més el complex va rebre més de 25 centímetres de neu nova que li van permetre obrir sis noves pistes i arribar a les 19 disponibles. A Port Ainé, van caure uns 10 centímetres que van deixar l'estació blanca una altra vegada.

Després de dies d'anticicló la neu va fer acte de presència novament a les pistes d'esquí del Pirineu, especialment a l'occidental. Tot i que la pertorbació venia de l'atlàntic, les pistes d'esquí van rebre amb satisfacció la precipitació, que feia dies que no queia i es notava en algunes zones.

La caiguda dels termòmetres també ha permès a les estacions produir neu per millorar les condicions de cara als propers dies ja que es preveu que es torni a instal·lar l'anticicló i la temperatura a muntanya remunti. Això no obstant, la neu que ha caigut permet la pràctica de l'esquí en bones condicions i des de les estacions de FGC valoren positivament que els aficionats continuïn apostant per practicar l'esport blanc.