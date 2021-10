Enginyera química de formació, Dulcinea Meijide va exposar ahir davant dels assistents de l’eWoman la seva experiència personal relativa a l’enginyeria i sobretot, va posar èmfasi en la necessitat de crear vocacions STEM. «Encara costa motivar les noies a estudiar segons quina enginyeria, cal donar més visibilitat a les dones enginyeres i posar referents que les joves coneguin», va remarcar.

Tot i reconèixer que hi ha hagut una evolució des que ella va entrar a la facultat, «perquè llavors ni tant sols s’explicava la importància que té l’enginyeria per a la societat», encara hi ha camí per recórrer. L’enginyeria encara és un món d’homes. Ella va estudiar en classes on la majoria eren nois; posteriorment, al món laboral, es va trobar amb alguna experiència desagradable pel fet de ser dona: «En una entrevista de feina no em van agafar perquè em van dir que esperaven un home; en una feina que havia d’elaborar uns informes no em passaven unes dades si no les demanava el meu cap...». Desigualtats de gènere que es van diluint però encara hi ha biaxos, «i a vegades inconscientment no parlem igual a un fill que a una filla», va apuntar.

Dulcinea Meijide té una llarga trajectòria a Agbar, i fa deu anys va tenir l’oportunitat de centrar-se en l’àmbit de la sostenibilitat: «Per a mi va ser un repte i el vaig acceptar amb moltes ganes. Això m’ha permès liderar diferents tipus de projectes, i n’estic molt contenta».