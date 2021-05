El Departament d'Interior ha anunciat que les obres de construcció de la nova Regió d'Emergències Centre començaran el 2023, mentre que les del nou Parc de Bombers de Manresa, que es traslladarà al polígon de Bufalvent, ho faran el 2025. Segons s'ha donat a conèixer en una visita del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, resta formalitzar la cessió dels terrenys amb els ajuntaments de Sant Fruitós i Manresa, respectivament Les obres s'emmarquen en el "Pla Bombers 2025", que persegueix, entre altres objectius, millorar les instal·lacions més deteriorades del cos d'emergències.

Durant la visita a la Regió d'Emergències Centre i al Parc de Bombers de Manresa, el conseller d'Interior Miquel Sàmper ha pogut conèixer el pla de renovació de les instal·lacions, així com del parc mòbil i el personal, ja contemplat en el Pla 2025 i amb el que s'està treballant. Pel que fa a la nova seu de la Regió d'Emergències, s'ubicarà al terme municipal de Sant Fruitós de Bages a hores d'ara està pendent de formalitzar-se el conveni de cessió de terrenys amb l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Es preveu que el primer trimestre de 2023 puguin iniciar-se els treballs.

Pel que fa al nou Parc de Bombers de Manresa, s'ubicarà a polígon de Bufalvent. Interior ha iniciat els tràmits amb l'Ajuntament de Manresa per a la cessió de terrenys. El nou edifici, que es preveu construir de cara el 2025, també acollirà la seu de la unitat GRAF de la Regió d'Emergències.

Durant la visita el conseller d'Interior ha estat acompanyat del director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo; i de l'inspector cap de la Regió d'Emergències Centre, Santi Lleonart. En acabar, s'ha traslladat a la seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central on, acompanyat de la delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps; i del director dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, ha mantingut una trobada amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i amb l'alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan.

En el decurs de la reunió mantinguda amb l'alcalde de Manresa s'ha tractat també la possibilitat de disposar d'un Museu de Bombers.

Posteriorment, Sàmper s’ha traslladat a la Regió Policial Central on ha fet un recorregut per les seves instal·lacions i on ha mantingut una reunió amb els caps de les ABP i les àrees regionals. A la trobada hi ha assistit el director general de la Policia, Pere Ferrer; la comissària cap de la Regió Policial Central, Cristina Manresa; l’intendent sotscap de la Regió Policial Central, Josep Guillot; l’intendent de la Regió Policial Central, Ramon Calsina; i l’inspector cap de l’Àrea, Enric Gerónimo; entre d’altres autoritats.