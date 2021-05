El Parc de Bombers de Manresa es traslladarà al polígon industrial de Bufalvent, segons va anunciar ahir el departament d’Interior de la Generalitat. Les noves instal·lacions dels Bombers, segons ha pogut saber Regió7, es construiran en un terreny d’aproximadament 10.000 metres quadrats situat al carrer Edison.

Tot i això, el trasllat serà a mitjà termini, ja que segons va explicar Interior en un comunicat, actualment s’està pendent de la cessió dels terrenys on ha d’anar el parc per part de l’Ajuntament de Manresa i les obres per construir les instal·lacions s’haurien d’iniciar el 2025. El futur parc també acollirà la seu de la unitat dels GRAF de la Regió d’Emergències Centre per donar cobertura a una zona eminentment forestal, amb una variabilitat estacional molt marcada per les emergències en aquest àmbit.

Les futures instal·lacions de Bufalvent substituiran les actuals, situades al barri del Guix, al terme de Manresa però a tocar el límit amb Sant Fruitós de Bages.

Precisament en aquest darrer municipi és on es traslladarà la seu de la Regió d’Emergències Centre, que des de la seva creació, l’any 2002, està en uns barracons provisionals just darrere del Parc de Bombers de Manresa.

La seu de la regió s’instal·larà en uns terrenys al polígon del Grau, que està situat a l’altre costat de la carretera que les actuals oficines. En el cas dels terrenys que en el futur acolliran la nova seu de la regió central dels bombers, igual que els del futur parc de Manresa, estan pendents que se signi l’acord de cessió amb l’Ajuntament. La regió centre, en el cas dels Bombers, engloba les comarques del Bages, el Moianès, Osona, el Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i la zona de l’Alta Segarra, a l’Anoia.

L’anunci va coincidir amb una visita del conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, a Manresa. En aquesta visita, el conseller es va reunir amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy ,i en el decurs de la reunió mantinguda amb Aloy, es va tractar també un tema llargament ambicionat pel Cos de Bombers de la Generalitat i la ciutat, disposar d’un Museu de Bombers. I és que el Cos de Bombers de Manresa data del 1854 i és dels més antics de tot Catalunya.

Sàmper va ser a Manresa acompanyat del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manel Pardo; i de l’inspector cap de la Regió d’Emergències Centre, Santi Lleonart; va fer una visita a la Regió d’Emergències Centre i el Parc de Bombers de Manresa, on va poder fer un recorregut per les seves instal·lacions.

En acabar, es va traslladar a la seu de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, on, acompanyat de la delegada territorial del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps; i del director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, va mantenir una trobada amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i amb l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñán.

En el marc d’aquesta visita, el conseller va poder conèixer el pla de renovació de les instal·lacions, així com del parc mòbil i el personal, ja inclòs en el Pla 2025 i en el qual s’està treballant i que inclou el nou parc de Manresa i la futura seu de la regió d’emergències.

Posteriorment, Sàmper es va traslladar a la Regió Policial Central, on va fer un recorregut per les instal·lacions i on va mantenir una reunió amb els caps de les Àrees Bàsiques Policials (ABP) i les àrees regionals. A la trobada hi va assistir el director general de la Policia, Pere Ferrer; la comissària en cap de la Regió Policial Central, Cristina Manresa; l’intendent sotscap de la Regió Policial Central, Josep Guillot; l’intendent de la Regió Policial Central, Ramon Calsina; i l’inspector cap de l’Àrea, Enric Gerónimo; entre altres autoritats.