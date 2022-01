La Guàrdia Urbana de Barcelona ha decomissat 42.000 mascaretes no homologades, 809 tests antígens presumptament falsificats i 5,5 quilos de marihuana en un local del barri del Fort Pienc, a l'Eixample. Durant l'actuació els agents van detenir dues persones per un presumpte delicte contra la salut pública i una tercera ha quedat investigada per un delicte d'estafa, contra la salut pública i falsedat documental.

Els fets van tenir lloc el dilluns passat, quan la policia va observar que els treballadors d'un establiment no portaven la mascareta posada i no respectaven altres mesures sanitàries. Quan van accedir al local van comprovar que no s'estava portant a terme l'activitat per la qual tenia llicència i també van localitzar una gran quantitat de caixes de cartró mal col·locades.

En revisar les caixes, van trobar un total de 42.000 mascaretes KN95 en sobres sense el número de lot, data de caducitat ni certificat CE, així com un centenar de sobres amb l'anagrama corresponent. Segons els agents, aquest fet podria significar que el que es pretenia era manipular les mascaretes per fer-les passar per un producte homologat.

La Guàrdia Urbana també va intervenir 809 tests d'antígens, on no coincidia el número de lot amb els articles de l'interior i sense el marcat de la CE. Durant la inspecció també van trobar sis paquets amb 5,5 quilos de marihuana destinats a la venda.