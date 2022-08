Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van desmantellar aquest dimarts, 23 d'agost, una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial a Martorell. L'operació es va saldar amb la detenció de tres homes, de 41, 34 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric. A l'interior de la nau hi havia 369 plantes de marihuana i la infraestructura necessària pel seu cultiu.

El fets es van iniciar el passat mes de juliol quan la Unitat d'investigació de Martorell va rebre la informació d'una possible plantació de marihuana en una nau industrial del polígon El Congost, a Martorell. El primer indici de la possible activitat il·legal el van trobar en el fet que tot i que la nau industrial no desenvolupava cap activitat comercial ni productiva mostrava una lectura de consum de fluid elèctric molt elevada, motiu pel qual els investigadors van fixar les vigilàncies de la nau, durant els mesos de juliol i agost.

Durant el període de vigilància, concretament el 23 d'agost, els investigadors van veure un home que entrava i sortia a la nau industrial. Aquest moment va ser aprofitat pels Mossos d'Esquadra per accedir-hi. A l'interior de la nau van trobar una zona habilitada per viure-hi i una estança plena de plantes de marihuana. Tot seguit van detenir l'home trobat a l'interior de la nau, el qual tenia cura de la plantació de marihuana per un presumpte delicte contra la salut pública. Immediatament, els investigadors van aturar la inspecció i van precintar la nau.

Un cop a dependències policials i amb presència de l'advocat del detingut, es va sol·licitar una entrada voluntària a la nau i el mateix 23 d'agost a la tarda, es va fer l'entrada i perquisició, amb un resultat de 369 plantes de marihuana comissades així com la infraestructura necessària pel seu cultiu com per exemple transformadors, focus, compressors d'aire condicionat i ventiladors, entre d'altres.

A les darreries del mateix dia, els investigadors van rebre l'avís que uns homes seguien amb un vehicle els moviments dels operaris de l'empresa encarregada de la destrucció dels materials emprats en la plantació. Quan els investigadors van localitzar el vehicle i van identificar els dos ocupants, van resultar ser el llogater de la nau, al qual li constaven diversos antecedents per delictes contra el patrimoni i l'altre home encarregat de la cura de la plantació de marihuana comissada, el qual no es trobava a la nau industrial en el moment de l'entrada i perquisició. Els van detenir també per un delicte contra la salut publica i un per defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts van passar a disposició judicial dijous i el jutge en funcions de guàrdia va decretar la llibertat amb càrrecs dels tres arrestats.