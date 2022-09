Cinc responsables d’accidents amb ferits han fugit enguany al Bages

Des de principi d’aquest any un total de cinc conductors han fugit després de tenir un accident de trànsit al Bages en el qual almenys una persona ha resultat ferida. Des de l’any 2018, a la comarca un total de 20 conductors s’han fet escàpols deixant algun ferit, encara que en cap cas es tracta de ferits de gravetat ni víctimes mortals segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).

En les dades del SCT corresponents a la regió central, enguany, a les comarques del Moianès, Berguedà i el nord de l’Anoia no s’ha donat cap cas d’aquests. Des del 2018, al Berguedà s’han fet escàpols tres conductors, la mateixa xifra que al Moianès i no s’ha produït cap cas ni al Solsonès ni l’Alta Anoia.

Els sotsinspector dels Mossos d’Esquadra Gerard Barcardit, detalla que els casos de conductors fugits quan hi ha ferits està estabilitzat i concreta que si també es compten aquells accidents en els quals la fugida no és delicte i són tractats per la via administrativa -només hi ha danys materials- la xifra s’enfila fins a la quarantena a la regió central.

Dels accidents amb ferits en els quals el conductor fuig, segons destaca Barcardit, els Mossos d’Esquadra n’acaben resolent el 95% dels casos amb la denúncia i detenció del conductor. També explica que dels accidents amb ferits que hi ha hagut en els darrers tres anys, només en una ocasió no han pogut trobar el conductor que s’havia escàpol.

La rapidesa és clau

Per tal de poder identificar el conductor que ha abandonat el lloc, el sotsinspector Barcardit assegura que «la clau és la immediatesa» amb la qual les primeres patrulles que arriben al lloc obtinguin tota la informació possible. També considera «vital» la col·laboració ciutadana i tota la informació que pugui facilitar «encara que pugui semblar poca cosa» com una matrícula parcial, la marca i el model del vehicle o detalls dels conductors, entre d’altres. A partir d’aquí també hi entren en joc els vestigis que resten al lloc de l’accident i la revisió de les càmeres de la zona. I això, afirma que és important obtenir-ho «en el menor temps possible».

Conductors beguts o drogats

Bacardit atribueix la majoria de fugides a la voluntat d’amagar altres circumstàncies, conductes o delictes del conductor. Així, assenyala que normalment es troben amb conductors sota la influència de l’alcohol o drogues, que no tenen permís o s’han quedat sense punts. En canvi, assegura que és «és estrany» trobar-se fugitius que circulaven sense assegurança o amb cotxes robats. Bacardit també concreta que la majoria d’accidents amb fugida acostumen a produir-se a primera hora del matí els caps de setmana, quan tornen de l’oci nocturn. Per això els instants posteriors són vitals per trobar el conductor i fer-li la prova d’alcoholèmia, ja que passades les hores, el delicte es desvirtua i és difícil de comprovar-ho.