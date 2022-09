Torna l’estafa de la doble trucada. L’Organització de Consumidors i Usuaris (l’OCU) va advertir fa uns mesos que alguns consumidors estaven sent víctimes del que ja es coneix com ‘l’estafa de la doble trucada’, que té com a finalitat fer-te canviar d’operadora o quedar-se amb les teves dades. Aquesta dubtosa pràctica, va advertir l’entitat, afectava clients de diferents operadores, que, a més, s’enganyava en ocasions suplantant l'identitat de l’OCU com a argument per convèncer l’usuari de la bondat del canvi.

Aquestes setmanes, adverteixen, s’estan tornant a produir aquest tipus de trucades i tant la policia com les mateixes operadores han avisat d’aquests casos de ‘vishing’. En un comunicat, l’OCU alerta que aquesta estafa és més elaborada del que és normal, i la víctima rep primer una trucada en què es fan passar per la seva companyia telefònica i l’avisen d’una pujada de la seva tarifa important, d’entre 15 i 20 euros. Els estafadors tornen a trucar, en aquest cas fent-se passar per una segona companyia de telefonia, que li ofereix una oferta si canvien d’operadora. En alguns casos, fins i tot arriben a dir que aquesta tarifa està avalada per l’OCU, cosa que és «rotundament falsa», segons afirma l’associació de consumidors. Algunes companyies, com Vodafone, ja han donat també la veu d’alarma. 🚨 Si te llaman diciendo que te vamos a subir la cuota a 22€ de forma inmediata, CUELGA. Se hacen pasar por nuestros operadores y, si no estás de acuerdo, prometen meterte en ‘’un fichero’' para que la OCU se encargue de que te llamen otras operadoras. ¡Es una estafa, no piques! — Vodafone España (@vodafone_es) 28 de abril de 2021 El ‘vishing’ s’utilitza per al canvi d’operadora de serveis de qualsevol classe, però també pot implicar l’obtenció d’informació personal per a futurs usos fraudulents o venda d’informació personal. L’OCU insta els usuaris a desconfiar d’aquestes estafes, i recorda que les companyies de telefonia mai truquen als clients per informar sobre pujades en les seves tarifes. A més, recomana als usuaris desconfiar en especial si es tracta d’una pujada significativa.