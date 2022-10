Ciuró anuncia més recursos per incentivar l’ús del català a la Justícia

La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró i Buldó, va anunciar ahir que als pressupostos del Govern català s’augmentarà la partida de recursos pel torn d’ofici, especialment per als que facin el procés judicial íntegrament en català. En paraules de Ciuró: «Tot aquell professional del torn d’ofici que vulgui actuar en català, tindrà ostensiblement més recursos econòmics que l’estimulin a fer-ho». Actualment només el 6,9% de les sentències judicials a Catalunya són en llengua catalana i només el 6,2% dels escrits presentats pels advocats ho són en català. Davant d’aquestes dades, Ciuró va manifestar que «les polítiques públiques en defensa de la llengua són una obligació» i que des del Departament «hi estem tossudament compromesos».

La titular de Justícia va reconèixer que la llengua catalana en general -però molt especialment en l’àmbit de la justícia- es troba en una «situació lamentable» i va manifestar que «s’ha de pedalar cada dia pel català. Si no es pedala amb intensitat pel català, caiem de la bicicleta. Per tant, el Departament té ara unes persones dedicades a pedalar pel català, perquè no es deixi de vetllar per la llengua pròpia a la Justícia».

És per això que en els pressupostos del Govern hi haurà una partida pel torn d’ofici destinada a incrementar els recursos dels col·legis d’advocats de Catalunya per a la gestió i tramitació del torn d’ofici. També s’incrementarà la dotació per a aquells professionals que fan el servei del torn d’ofici totalment en català.

Això no obstant, la titular de la cartera de Justícia va afirmar que «les subvencions no hi són per perpetrar-se en el temps; hi són per donar impuls i donar suport a unes polítiques, perquè al final sigui natural poder fer servir el català a la Justícia», ja que l’objectiu final de la mesura és aconseguir trencar amb la tendència i propiciar la inèrcia d’usar el català.

Segons la consellera, més preocupant és encara que només dues de cada deu persones que sol·liciten expressament ser notificades en català, vegin respectat aquest dret d’opció lingüística. Són dades resultants de la diagnosi sobre l’ús i la presència del català que va presentar fa pocs mesos el departament de Justícia de la Generalitat i que ofereix una visió general de la llengua en tots els àmbits que afecten la conselleria; és a dir, jutjats, però també presons, centres penitenciaris, afers religiosos o memòria democràtica, entre d’altres.

La consellera ho va explicar en la cloenda de l’acte d’entrega del XVIè Premi Agustí Juandó i Royo en el qual, aquest any, s’ha guardonat la presidenta de la Plataforma per la Llengu, Rut Carandell. Ciuró va felicitar la guanyadora, afirmant que «tots els agents hem de ser militants pel català a la justícia perquè el nostre servei públic necessita garantir els drets lingüístics de la ciutadania».

Carandell té una dilatada trajectòria en la defensa constant, l’activisme i la promoció de la llengua catalana, especialment en el món del dret. Va ser fundadora de l’Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia –entitat guardonada amb el Premi Nacional de Cultura- i va ser responsable de llengua del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.