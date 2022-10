Els lladres posen els cables dels carregadors de cotxes en el punt de mira

Els cables dels carregadors per a vehicles elèctrics estan en el punt de mira dels lladres de coure. Tant és així que en les últimes setmanes alguns carregadors han aparegut sense el cablejat que serveix per connectar el punt de càrrega amb el vehicle en qüestió.

Fonts d’Endesa han explicat a aquest diari que en el seu cas han patit un total de sis robatoris d’aquest cablejat en els seus carregadors, en un dels quals en dues ocasions.

El carregador en el qual han tallat el cable en dues ocasions és el que la companyia té situat a l’aparcament dels cinemes Bages Centre. A la resta, els lladres han robat el cablejat en una ocasió. Un dels robatoris s’ha produït en un punt de càrrega del mateix polígon dels Trullols, el que està situat a l’aparcament del Mc Donald’s. També ha estat víctima de l’acció dels lladres el carregador que tenen a l’aparcament del Mc Donald’s de l’avinguda Universitària i el de la fundació Ampans. A Sant Fruitós de Bages també hi hagut almenys un altre carregador al qual han tallat el cable per endollar els cotxes.

Aquests robatoris provoquen un dany econòmic important i també deixen sense possibilitat de carregar el vehicle als usuaris fins que no és reparat.

Punts sense cables

L’Ajuntament de Manresa compta actualment amb carregadors al carrer Joan Fuster, al polígon dels Trullols i també al carrer Bertran de Castellbell, just al costat de la UPC. Fonts municipals expliquen en el cas dels carregadors dels Trullols es van trobar amb els cables tallats en dues ocasions quan els van instal·lar. Arran d’això van decidir canviar el sistema i ara funciona amb connectors de tipus endoll ja que els vehicles elèctrics també disposen del seu propi cable per connectar-se a la corrent.

El coure actualment torna a ser un dels objectius dels lladres donat el seu valor. Al Bages, el mes de maig passat, l’empresa Motllures Vidal d’Artés va ser víctima d’un robatori del cablejat que els va obligar aturar les instal·lacions. El robatori es va produir la matinada del 26 de maig i va deixar l’empresa sense poder treballar fins que van poder-ho reparar.

Un altre robatori es va produir el passat mes de juny quan els lladres es van emportar els cables de coure de sis faroles de Valls de Torroella. La nit de diumenge a dilluns de la setmana passada, els lladres també van robar el coure de l’enllumenat de les pistes de tennis municipals de Sant Joan de Vilatorrada.

També està patint per aquests robatoris en l’enllumenat públic la ciutat de Solsona, tal i com informava aquest dissabte Regió7. En les últimes setmanes els lladres han actuat en diferents punts deixant a les fosques part del parc de l’Hort del Bisbe i en les darreres setmanes també han robat cablejat al carrer del Blat, a la Pujada del Seminari, a la zona de l’Escola el Vinyet i el sector de la Creu de Sant Joan.

Aquesta situació ha portat la Policia Local a reforçar el patrullatge nocturn per controlar les zones més fosques i també en els sectors més aïllats per evitar que els lladres hi puguin actuar. A més, s’ha demanat la col·laboració de la població perquè avisi al cos policial si veu algú amb alguna actitud sospitosa.