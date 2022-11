Els Mossos desallotgen una festa durant la nit de castanyada al complex de Badiu, a Queixans

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar un espai del complex de Badiu, a Queixans, durant la nit de dilluns perquè asseguren que l'espai de l'establiment on s'estava celebrant la festa de la Castanyada no disposava dels permisos necessaris per fer-ho. Uns dies abans ja havien precintat dues zones més del complex pel mateix motiu. El local, per la seva banda, assegura que té permís de discoteca des del 1989 i que, tot i que sempre havien utilitzat algunes d'aquestes zones com a zona de festes, des de fa dos anys hi ha en marxa un procés judicial per definir si la llicència es limita a tota la finca o a un espai concret de la mateixa.

El passat divendres a la nit els Mossos van precintar dues zones del complex de Badiu de forma preventiva per evitar riscos en cas que s'hi celebrés alguna festa coincidint amb la festivitat de la Castanyada ja que consideraven que tenia incompliments en la documentació. El dia següent el propietari del local va fer una comunicació prèvia per informar a l'administració que obriria una tercera zona per celebrar la festa considerant que disposava dels permisos necessaris. Així, sabent que s'havien seguit venent entrades, els Mossos es van dirigir la nit de dilluns a la discoteca per comprovar que no s'haguessin obert els espais precintats i van veure que s'havia habilitat la tercera zona.

Els responsables del local van mostrar-los tant la llicència com la comunicació prèvia però Mossos van decidir procedir a desallotjar i tancar la zona, on hi havia un centenar de persones a més de totes les que estaven fent cua a fora en el moment dels fets. Degut a la situació, el local va decidir tancar i ara està tornant els imports de les entrades.

"Van fer una mesura cautelaríssima que s’adopta només en casos de "raves", no en casos en els què es discuteix si una activitat s’extralimita respecte a la seva llicència", explica l'advocat del local a Regió7. En aquest sentit considera que hi va haver una actuació desproporcionada i que en una situació així el procediment habitual és obrir un expedient, no fer un desallotjament d'un local que té una llicència. En aquest sentit l'advocat assegura que Badiu disposa de la llicència de discoteca des del 1989 i que aquesta no defineix si hi ha zones on es pot realitzar o zones en les que no i que això indica que la llicència permet l'activitat a tota la finca, que té aproximadament 21.000 metres quadrats. Precisament això és el que està en procés judicial des de fa dos anys.

L'advocat afirma que "des de fa dos anys hi ha una activitat molt clara contra aquest local" i explica que en l'últim any s'hi han fet més de 50 inspeccions. "Sempre s’han mostrat tots els permisos, quan hi ha hagut actuacions administratives s’han combatut per via administrativa i ara sembla que algú ha decidit tirar pel dret d’una manera il·legal ja que ha sol·licitat una mesura cautelar quan no es compleix cap requisit legal per fer-ho".

El local ha presentat un recurs contenciós administratiu i ha demanat que es retiri la mesura cautelar que l'obliga a tenir precintades tres zones de la finca. A més, l'advocat assegura que estudiaran prendre mesures contra qui tingui relació amb aquests fets.

La discoteca Badiu ja va tenir un conflicte durant la pandèmia per una festa amb centenars de joves sense mascareta que no complien la normativa sanitària vigent en aquell moment.