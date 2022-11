Quin era el modus operandi dels estafadors de l'organització criminal europea destapada per una denúncia a Puigcerdà?

L'organització criminal internacional que es dedicava a estafar milers de persones de diversos països d'Europa a través de falses inversions destacava pel gran nombre de treballadors que tenia i per la capacitat de recavar informació de les seves víctimes per tal de manipular-les. S'estima que a l'estat espanyol hi hauria més de 17.000 víctimes i que l'organització guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos. La investigació policial que va destapar l'organització es va originar arrel d'una denúncia d'una dona gran de Puigcerdà a qui li haurien estafat 800.000 euros.

Recerca de possibles víctimes

Aquesta trama tenia 'call centers' repartits per Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna que podien tenir centenars de treballadors. Aquests teleoperadors, que rebien formació per estafar, sabien parlar la llengua d'origen del país on trucaven per poder parlar amb les potencials víctimes. Llavors trucaven des d'aquests països però amb números d'altres, com per exemple Anglaterra, per fer més creïble que eren experts en inversions.

Un cop contactaven amb una possible víctima, explicaven que eren 'brokers' (experts en inversió) i que podien ajudar a guanyar grans quantitats de diners en inversions. En els primers anys de la trama oferien inversions en valor i amb el pas del temps i amb l'auge de les criptomonedes, oferien treballar amb aquest tipus de producte. Al final, però, el producte de la inversió és indiferent ja que els diners que s'enviaven mai s'invertien realment i sempre anaven a parar els comptes bancaris controlats per l'organització.

Primeres inversions

Els estafadors primer proposaven una primera falsa inversió de 250 euros amb la qual, a través de pàgines web falses creades per ells, mostraven als estafats grans beneficis. Mentre les víctimes veien beneficis, les quantitats dels pagaments augmentaven. De fet, els Mossos d'Esquadra properament faran pública una llista amb el més d'un centenar de dominis que l'organització havia utilitzat per enganyar les seves víctimes amb la introducció de dades falses.

A més, a través de les trucades, els estafadors obtenien informació personal de les víctimes que utilitzaven per elaborar perfils de cada una d'elles amb l'objectiu de manipular-les fins al punt que algun broker hauria fingit la seva mort per tocar la fibra d'una víctima i que continués confiant en l'organització. De fet, la policia va trobar documents amb dades personals de les víctimes i comentaris sobre com i quan actuar amb cada una d'elles. En molts casos, després de guanyar-se la confiança de les víctimes, aquestes eren manipulades per instal·lar programari que permetia als estafadors accedir a l'ordinador de les seves víctimes.

Obtenir els beneficis, una utopia

Arribats a cert punt, algunes víctimes demanaven retirar els beneficis de les seves inversions. En aquell moment els estafadors demanaven més diners per poder retirar els fons amb diferents excuses com el pagament d'impostos. També, quan l'organització veia que la víctima no faria més pagaments, utilitzaven la informació obtinguda anteriorment per buidar completament els comptes bancaris dels afectats. I és que el seu objectiu era obtenir fins a l'últim cèntim a través de l'estafa. En algun cas, com el de la dona de Puigcerdà, també s'haurien fet passar per experts en dret per ajudar a recuperar els diners de les inversions prèvies.

Difícil recuperar els diners

Els Mossos destaquen que serà complicat que les víctimes recuperin els seus diners ja que, tot i que s'ha pogut recuperar alguna part, la gran majoria s'ha enviat a comptes de l'organització situats en paradisos fiscals que compliquen la seva recuperació. En tot cas, apunten, caldrà veure judicialment si es pot recuperar una quantitat dels detinguts en concepte de responsabilitat civil.

Els Mossos d'Esquadra recomanen un bon assessorament abans de realitzar aquest tipus d'inversions. Demanen que quan algú et recomani alguna inversió i et parli de certes accions a internet o de determinats noms comercials es faci una recerca per comprovar la veracitat d'aquests aspectes o es rebi assessorament de persones del món financer amb coneixement d'aquest àmbit. Per altra banda destaquen que no acostumen a existir els guanys miraculosos i que els beneficis que suposin percentatges de més del 5 o el 10% de forma sostinguda s'han de posar sota la lupa.