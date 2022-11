Un home de més de 40 anys ha perdut la vida aquest matí mentre feia una via d'escalada a Odèn. El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat ha fet el rescat de l'escalador, que estava amb el seu germà. L’avís ha entrat a les 11.10h. L’home havia caigut mentre escalava la paret de la Batalla per la via dels Escaladors Bucòlics.

Un cop alertats, els Bombers de la Generalitat s’hi han desplaçat amb un parell de dotacions terrestres i un helicòpter, en què hi anava la dotació conjunta de rescat del GRAE i el personal sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quan han accedit a la zona on havia caigut l’escalador, el personal sanitari li ha fet la maniobres de reanimació, però sense èxit. Els serveis d'emergència ja han habilitat atenció psicològica pels familiars de la víctima.