Els Bombers han fet dues actuacions per arbres caiguts a terra durant la nit de dilluns. La primera va fer-se a les 20 h a Pinós, a la carretera d'Ardèvol. Llavors, va ser necessària una dotació per retirar-lo.

L'altra caiguda s'ha registrat a l'Anoia, al carrer Bosc de Can Claramunt, a Piera. Els Bombers han rebut un avís a les 6.40 h per un pi que s'ha estrellat contra el terra i que ha fet caure amb ell part del cablejat elèctric del carrer. S'ha hagut de tallar l'accés a la zona i Bombers hi han mobilitzat una dotació.