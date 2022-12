La Fiscalia ha demanat controlar amb una polsera telemàtica el pederasta reincident de Sant Vicenç de Castellet Carles S., qui divendres passat va sortir de presó després de complir condemna sense que l'Audiència li hagi imposat encara el programa de vigilància que se li va fixar en sentència.

Segons han informat a EFE fonts jurídiques, la secció novena de l'Audiència de Barcelona ha convocat avui al pederasta a una audiència breu per aprovar les mesures de control que se li han de fixar per la condemna que se li va imposar el 2016 per abusar de quatre menors, que establia 14 anys de presó -amb un màxim de set i mig de compliment efectiu- i set més de llibertat vigilada.

La Fiscalia va proposar ja el passat 3 d'octubre una sèrie de mesures per a la llibertat vigilada del condemnat, que el passat mes d'agost, quan estava en llibertat condicional, va ser detingut de nou per abusar presumptament de diverses nenes a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet i segons el departament de Justícia presenta un "risc elevat de reincidència".

El jutge de vigilància va donar el vistiplau a la petició de la Fiscalia, encara que les mesures de vigilància han de ser autoritzades per l'Audiència de Barcelona, que no ha celebrat la vista per aprovar-les fins a aquest dijous, gairebé una setmana després que Carles S. sortís de presó, i no té previst resoldre-les al llarg del dia d'avui.

Per la seva banda, el jutge de Manresa que ho investigava pels presumptes abusos comesos el passat mes d'agost tampoc va dictar presó preventiva per a ell -com van sol·licitar les famílies de les víctimes encara que no així la Fiscalia-, malgrat que faltaven amb prou feines tres mesos perquè fos excarcerat definitivament.

Les mesures que la Fiscalia i acusació creuen que s'haurien d'imposar

En la compareixença celebrada avui, la Fiscalia i l'acusació particular exercida per les víctimes han demanat que s'implanti al condemnat un sistema de control telemàtic -habitualment sol ser una polsera- per garantir el seu "seguiment permanent", al que s'ha oposat la seva defensa.

Les acusacions han plantejat, a més, altres mesures de control: obligació de comparèixer cada 15 dies davant el referent de l'administració de justícia encarregat de fer-li el seguiment i prohibició d'acudir a llocs o establiments freqüentats per menors d'edat, com a parcs, piscines públiques o recintes esportius.

També demanen que se li obligui a seguir un programa específic de reeducació sobre violència sexual i se li prohibeixi apropar-se a Terrassa o a Matadepera (Vallès Occidental), on viuen les víctimes, o aproximar-se a elles fins i tot una vegada transcorregut el temps que fixava la sentència.

Carles S. va sortir divendres passat de la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada després de complir la pena de 14 anys de presó -amb un temps màxim de set anys i set mesos a la presó- que l'Audiència de Barcelona li va imposar el 2016 per abusar sexualment de quatre menors a Terrassa.

El pedòfil estava en llibertat condicional -a la qual es pot accedir després de complir a la presó tres quartes parts de la pena- quan el passat mes d'agost va ser detingut acusat d'abusar de nou de nenes a la piscina municipal de Sant Vicenç de Castellet.

Després de la detenció, el jutge de Manresa va avisar de la situació al jutjat de vigilància penitenciària, que li va revocar la llibertat condicional, i li va fixar únicament compareixences periòdiques al jutjat.

Després de la seva sortida de presó divendres passat, el departament de Justícia es va posar en contacte amb la Fiscalia de Barcelona, com a òrgan competent en aquests casos, per advertir-li que Carles S. presenta un "risc elevat de reincidència" i informant-li dels detalls del cas.

A més, van informar al ministeri públic que Carles S. passarà a viure en el que es coneix com a "recurs residencial de la comunitat", gràcies a una entitat que l'acull, segons fonts del departament de Justícia.