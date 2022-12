Un camió ha bolcat aquest matí a la C-14, a Oliana, en un accident en què hi ha hagut dues persones ferides lleus. Els cossos d'emergència han rebut l'avís a les 10.19 h. El camió, que transportava pèl·let, ha bolcat al punt quilomètric 144 d'aquesta carretera, afectant també un cotxe que circulava per la via en aquell moment.

En el dispositiu hi han treballat tres dotacions dels Mossos d'Esquadra, cinc dels Bombers i una del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Dos homes han resultat ferits lleus arrel de l'accident i han estat traslladats a l’hospital de la Seu d'Urgell. A causa de l'accident la C-14 ha quedat tallada en sentit Lleida i en aquests moments s'ofereix pas alternatiu per la carretera LV-5118. A més hi ha mig quilòmetre de retencions a aquesta carretera en ambdós sentits.