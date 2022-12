El grup d'ERC al Senat ha registrat aquest dimecres una bateria de preguntes per escrit al govern espanyol sobre l'accident ferroviari que ha tingut lloc a Montcada i Reixac que ha provocat, de moment, 150 ferits. La portaveu dels republicans al Senat, la sallentina Mirella Cortès, reclama a l'executiu que expliqui "quan té previst el govern fet les inversions necessàries a Rodalies per disposar d'un servei públic ferroviari de qualitat a Catalunya".

Cortès també vol que expliqui quines han estat les causes del xoc, quants usuaris hi viatjaven, quants altres viatgers de les línies R4, R7 i R12 s'han vist afectats a causa de l'accident, i quantes reclamacions per retard s'han produït.

La senadora per Lleida Sara Bailac també ha apuntat en un missatge a Twitter que "és urgent que a Catalunya puguem comptar amb un transport ferroviari en condicions dignes i segures".