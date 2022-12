Un turisme ha xocat amb un arbre aquesta tarda a l'avinguda dels Països Catalans de Manresa. Els fets han tingut lloc al voltant de les 6 de la tarda. El vehicle ha sortit de la via i ha impactat amb un arbre. Arrel de l'accident el conductor del cotxe ha resultat ferit lleu. Per aquest motiu ha estat atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets. Els Bombers, que hi han treballat amb dues dotacions, han retirat les branques de l'arbre afectat i han apagat la bateria del cotxe accidental. També hi ha acudit la Policia Local de Manresa.