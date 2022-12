Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Barcelona un pare per retenir la seva filla de 19 anys i intentar casar-la per la força al Pakistan, segons ha avançat 'El País' i han confirmat fonts policials a l'ACN. La noia va anar divendres de matinada a una comissaria amb el seu pare per denunciar un presumpte cas de violència masclista a mans de la parella. Els agents van activar el protocol per aquests casos i quan l'advocada d'ofici es va quedar a soles amb la noia aquesta li va dir que tot era mentida i que realment el que passava era que la seva família la tenia retinguda a casa i l'havien obligat a presentar la denúncia. També va dir que li havien concertat per internet un matrimoni al Pakistan.

Davant d'aquest canvi del relat, els agents van acabar detenint el pare pels delictes d'amenaces, detenció il·legal i matrimoni forçós. També van denunciar la mare i el germà de la noia pels mateixos delictes. Un cop va passar a disposició judicial, el pare va quedar en llibertat amb càrrecs amb una ordre d'allunyament de la jove. A més, s'ha dictat una ordre de protecció respecte al germà. La noia ja no està amb la família i s'han activitat els recursos de protecció a la víctima.