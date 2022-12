El detingut pel crim de Piera viu en una casa ocupada situada a mig camí de les dues parts del cadàver

L’únic detingut pel crim de Piera relacionat amb la troballa d’un cadàver esquarterat viu en una casa ocupada de la urbanització Bosc de l’Àliga, situada a mig camí de les dues parts del cos de la víctima que es van trobar el dilluns de la setmana passada.

El jove de 21 anys va ser detingut dissabte en aquest mateix domicili, segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar Regió7. L’habitatge està situat més o menys al capdamunt de la urbanització Bosc de l’Àliga de Piera i es troba pràcticament entremig de les dues parts del cadàver que uns veïns de la zona van trobar el dilluns 12 de desembre. Concretament, es troba a 750 metres de la part superior del cadàver trobada al costat de l’antic camp de futbol del barri, i a més o menys un quilòmetre del lloc on es va trobar la part inferior de la víctima.

Veïns consultats per Regió7 confirmen que el passat dissabte els Mossos d’Esquadra van acudir a aquest domicili per fer-ne un escorcoll i que també hi havia el mateix resident, ja detingut. Tot i això asseguren que el veí passava desapercebut en el seu dia a dia.

Els Mossos hi van intervenir una plantació de marihuana

En aquesta casa els Mossos d’Esquadra van trobar desenes de plantes de marihuana fa només tres mesos així com diversos materials necessaris pel seu cultiu, segons han confirmat fonts policials a aquest diari. En aquest sentit, una hipòtesi és que el crim podria estar relacionat amb una venjança o un ajustament de comptes relacionat amb la producció de marihuana. De fet tant fonts de la policia local de Piera com alguns residents del municipi destaquen que a la zona existeixen diverses plantacions il·legals ja que es tracta d’un municipi amb una important extensió de més de 57 quilòmetres quadrats ocupats per diverses urbanitzacions i per molta part de zona boscosa.

El detingut va passar a disposició judicial aquest dimarts, després de declarar a Igualada com a investigat del cas. Es tracta, de moment, de l’únic detingut relacionat amb el cadàver esquarterat, tot i que es desconeix quina relació tenia amb la víctima. Pel que fa a la identitat de la víctima, els Mossos asseguren que encara no s’ha pogut identificar, malgrat que l'únic detingut ja hauria estat interrogat sobre el cas. En aquest sentit es podria estar a l’espera dels resultats de les proves d’ADN per confirmar la identitat de la víctima. En tot cas, l’Ajuntament de Piera va assegurar dies després de la troballa del cadàver que no es trobava a faltar ningú al poble ni hi havia cap denúncia per desaparició. Això, juntament amb el fet que els veïns de la zona tampoc trobaven a faltar ningú, fa pensar que la víctima no seria veïna de Piera, tot i que no està confirmat.

Els Mossos d’Esquadra mantenen la investigació oberta i sota secret de sumari.