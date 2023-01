Dani Alves, que acaba d’incorporar-se de nou al Pumas de Mèxic, està sent investigat pels Mossos d’Esquadra per una suposada agressió sexual. Una dona va denunciar tocaments per part del futbolista en un local d’oci nocturn del carrer Tuset de Barcelona divendres passat.

Segons explica el diari ‘ABC’, la dona va denunciar que el futbolista li va ficar la mà per dins de la roba interior. Davant els fets, la dona va posar en alerta la seguretat de la sala, que va activar el protocol corresponent. Uns agents van entrar a la discoteca després de l’alerta, però l’exfutbolista del Barça ja havia marxat. Des del seu entorn s’assegura que Alves va ser al local durant «poc temps» i que no «va passar res», com revela el diari. La presumpta víctima es va sotmetre a un examen mèdic en un hospital de Barcelona i va acudir a declarar davant els Mossos d’Esquadra, tot i que encara no hauria formalitzat la denúncia contra el futbolista. El qualsevol cas, les autoritats ja han obert una investigació per aclarir els fets. Alves, lateral que farà 40 anys al maig, es reincorporarà ara a la disciplina del Pumas mexicà per continuar la temporada regular. Alves va arribar al Pumas el juliol del 2022, com el reforç primordial de la lliga mexicana en el mercat de fitxatges d’estiu. L’impacte del brasiler no va ser rellevant al camp, ja que el Pumas va ocupar l’antepenúltim lloc de la classificació, fora de la lluita pel títol, en el primer campionat del defensa amb aquest equip.