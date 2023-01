Les portes cuirassades agafen el testimoni de les tradicionals blindades

Avui en dia trobar-se cases amb càmeres de seguretat és habitual. També trobar-se portes blindades, però no tant veure portes cuirassades. El sector de la seguretat està apostant perquè les cuirassades agafin el testimoni de les portes blindades, que actualment són vulnerables pels lladres. Tot i això, el cost econòmic és la principal barrera que fa que les blindades segueixin estant presents al mercat.

Els Mossos d’Esquadra destaquen que les portes de seguretat són el tipus d’accés més segur que hi ha actualment. Les serralleries especialitzades en temes de seguretat també aposten per aquest producte. És el cas de la bagenca Serralleria Aragonès, que assegura que la demanda ha crescut durant l’any 2022 a Manresa i en altres municipis bagencs com Sant Joan de Vilatorrada o Sant Fruitós de Bages. També ho ha fet en altres comarques com a l’Anoia, tal com confirma l’empresa Serralleria Anoia. Les dues destaquen la diferència de seguretat entre les portes blindades i les de seguretat.

Una porta blindada no deixa de ser una porta de fusta amb una planxa d’acer a l’interior. Això fa que, tot i que frontalment sigui més difícil de trencar, sigui fàcil de manipular ja que la seva estructura general és de fusta. A més, el tipus d’instal·lació de portes blindades cada cop és més precària i això fa que sigui possible obrir-les amb un o dos minuts amb l’ús d’una eina bàsica com una pota de cabra. En canvi, les portes de seguretat, així com el seu marc, estan fetes d’acer i disposen de panys amb sistemes més sofisticats que, per exemple, es bloquegen automàticament quan detecten que s’està intentant forçar.

Tot i les diferències, les serralleries consultades asseguren que existeix un desconeixement general sobre aquest tipus de productes i sobre la importància de disposar d’una porta realment segura. La diferència de preu sol ser una barrera. Una blindada pot tenir un cost d’entre 1.200 i 1.800 euros mentre que una porta de seguretat de gamma mitja pot arribar a valer 1.000 euros més. En tot cas, segons explica Alex Aliaga de Serralleria Anoia, el mercat de portes de seguretat està creixent i hi ha diferents tipus de productes que fan possible que una porta cuirassada pugui tenir un cost similar a una blindada.

Tot i això, en els casos en què el propietari d’un habitatge no vol gastar-se tants diners en una porta de seguretat, opten per canviar el pany. Les de seguretat ja incorporen panys de seguretat, però a les blindades se’ls pot afegir. En aquest sentit l’empresa manresana Mercapanys assegura que també ha notat un increment d’interès pels panys de seguretat degut a onades de robatoris i una sensació d’inseguretat. De fet l’empresa, que treballa també com a ferreteria, diu que en els últims mesos bona part dels guanys han estat per la venda de panys.

Tot i això el sector té clar que res està protegit al 100% sempre que els lladres tinguin recursos, temps i puguin fer soroll. En aquest sentit els lladres s’han especialitzat i utilitzen diversos mètodes per poder accedir als habitatges. La tècnica més senzilla i una de les més conegudes és la de la radiografia, que funciona només quan es tanca sense passar la clau. En canvi, la més destralera és amb l’ús d’una pota de cabra amb la qual es desmunta el marc de la porta i els pestells queden a la vista, de manera que es poden manipular fàcilment.

Tot i això, aquesta tècnica pot ser molt sorollosa i de fet ara és més habitual la manipulació dels panys mitjançant l’ús de màquines o eines especialitzades. En són exemples l’extracció del pany o l’ús de claus mestres manipulades amb el mètode conegut com a «bumping».