Una dona s’enfronta a quatre mesos i mig de presó acusada d’un delicte d’abandó de família perquè el seu fill de vuit anys va acumular 95 faltes sense justificar en una escola del municipi d’Oviedo, segons va informar dimecres la Fiscalia del Principat d’Astúries en la vigília d’un judici que té lloc avui.

El menor, nascut el 2013 i que té germans, va deixar d’assistir diàriament a les classes del seu centre escolar de titularitat pública el dia 21 de gener del 2021. L’alumne de Primària va acumular un total de 99 absències de classe, de les quals la seva progenitora tan sols en va justificar quatre, i van quedar els 95 restants sense justificar, tot i que era coneixedora de l’obligatorietat d’escolarització del nen. Segons l’escrit del fiscal, va ser ella qui va decidir, «sense causa ni cap motiu que ho justifiqués», no enviar-lo a les classes, malgrat que des del centre li van advertir i van avisar de les conseqüències d’incomplir amb l’esmentada obligació establerta per la legislació vigent.

La Fiscalia considera que els fets són constitutius d’un delicte d’abandó de família de l’article 226 del Codi Penal. I sol·licita que es condemni l’acusada a 4 mesos i 15 dies de presó i inhabilitació especial per a l’exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

En l’escrit d’acusació s’insisteix en l’absència de cap justificació de l’absentisme del menor, la qual cosa descartaria que es tractés d’algun dels vuit casos d’absentisme escolar per la covid en els quals la Fiscalia va haver d’actuar entre el gener i l’octubre del 2021. El ministeri públic va rebre llavors 22 denúncies d’aquest tipus, però va actuar en aquestes vuit al no canviar d’opinió els progenitors en la seva decisió de no portar els menors a l’escola per un suposat temor de ser contagiats pel virus.

En aquest cas d’Oviedo, la mare tindrà aquest dijous l’oportunitat de defensar la seva innocència sobre les acusacions del fiscal en la vista prevista a primera hora del matí a Llamaquique.