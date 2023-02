Dos cotxes han xocat aquesta tarda mentre circulaven per l'A-2, a Jorba. L'accident ha tingut lloc a 2/4 de vuit del vespre al punt quilomètric 549, segons dades del Servei Català de Trànsit. A causa del xoc s'ha tallat un carril de la via, en direcció Lleida. La circulació a la via acumula un quilòmetre de retencions.