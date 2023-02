L'esteticista de Manresa que va estafar a 10 clientes treballava al Nuit De Femme

L'esteticista manresana que va estafar 26.200 euros a 10 de les seves clientes treballava al Nuit De Femme, segons ha pogut saber Regió7. La dona, de 35 anys d'edat, va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra el dijous passat com a presumpta autora de 10 delictes d'estafa, però la investigació s'havia iniciat a principis del 2022, fa més o menys un any, quan una veïna de Manresa va denunciar que algú s'havia gastat 3.646 euros del seu compte corrent per fer compres per internet.

Amb el pas dels mesos es van rebre més denúncies amb un patró similar i es va veure que la relació entre les víctimes és que havien estat clientes del Nuit De Femme dies abans de l'estafa. La detinguda aprofitava la presència de les víctimes al seu negoci per tenir accés a les seves targetes i obtenir les dades necessàries per fer compres per internet sense necessitat de tenir les targetes físicament. El Nuit De Femme és un centre de moda i estètica situat al carrer Nou que funciona des de fa més de tres anys. La detinguda va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa aquest dissabte i va quedar en llibertat amb càrrecs. Tot i això, altres negocis de la zona expliquen que aquesta setmana encara no ha obert. Aquest matí l'establiment estava tancat i tenia diferents cartells informant dels serveis que ofereix el negoci.