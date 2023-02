Els robatoris als vestidors de camps de futbol de la regió central es tornen habituals

Els camps de futbol han cridat l'atenció dels lladres i això ha fet que augmenti el nombre de furts als equipaments esportius des del setembre fins ara. Els Mossos alerten que s'està produint una onada de robatoris als vestidors de camps de futbol de la regió central, que acumula 23 casos entre l'1 de setembre i el 17 de gener.

Els lladres que duen a terme aquest tipus de delictes aprofiten que els vestidors dels equipaments esportius queden oberts mentre els jugadors estan entrenant o jugant per entrar, rebuscar entre les motxilles i emportar-se telèfons mòbils o diners en efectiu. Casos d'aquest tipus s'han donat sempre de forma puntual, però ara s'han concentrat en uns mesos i en tota la regió central, expliquen els Mossos d'Esquadra. Dels 23 casos que hi ha hagut entre l'1 de setembre i el 17 de gener 10 han estat al Bages, 6 a Osona, 4 a l'Anoia i 3 al Berguedà.

"No forcen res, simplement es troben el vestidor obert, entren i rebusquen per les motxilles per endur-se mòbils", explica a Regió7 Oscar Pascual, responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels Mossos d'Esquadra a la regió central. Pascual assegura que han tingut lloc en camps de futbol i també, en una ocasió, a un pavelló poliesportiu, mentre els jugadors entrenen o, fins i tot, juguen un partit. Els Mossos encara no han pogut detenir ningú per aquests fets, tot i que pensen que es podria tractar dels mateixos autors en molts dels robatoris.

Els Mossos han enviat correus electrònics a tots els equipaments esportius dels que tenen coneixement advertint que s’està donant aquesta situació per tal que estiguin atents i intentin evitar-ho. Tot i això, Pascual recorda la necessitat de tancar els vestidors amb clau per evitar aquest tipus de furts. També recomana que algú vigili els vestidors de tant en tant i que s'eviti portar objectes de valor als entrenaments si és possible.

A més, destaca que es tracta de furts i no de robatoris, perquè els lladres no han de forçar res per poder endur-se el botí. Això implica que, en cas de ser atrapats, comporti un càstig menor.

Tres robatoris en una tarda

El Berguedà va patir tres d'aquests casos i ho va fer en només una tarda. Els lladres van actuar el 2 de desembre als camps de Berga, Gironella i Puig-reig. Primer ho van fer a Berga, abans de les 9 de la nit. Els lladres van aprofitar que el vestidor estava obert per endur-se sis telèfons mòbils. Després sembla que van agafar el cotxe i van arribar fins al camp de Gironella, on es van endur 4 telèfons mòbils més i també diners en efectiu. Finalment, ja passades les 9 de la nit, es van endur 9 telèfons mòbils del vestidor del primer equip del Puig-reig.