L'ús del català en les actuacions dels advocats i advocades del torn d'ofici i assistència al detingut (TOAD) ha crescut un 43% al llarg del 2022. D'aquesta manera, al llarg de l'any passat es van fer en català un total de 10.726 actuacions respecte les 7.483 de 2021, que és l'any que es va reprendre el pla de foment de la llengua catalana en l'àmbit de la justícia que promouen el Departament de Justícia, Drets i Memòria i el Consell de l'Advocacia Catalana.

Pel que fa al nombre de lletrats i lletrades del TOAD que s'han inscrit voluntàriament al pla també ha crescut i ja són 1.289 professionals, que significa el 20,3% del total d'advocats del torn d'ofici. Fa un any representaven el 16,4%.

Aquestes dades, entre d'altres temes, s'han analitzat avui en la reunió de treball que han mantingut la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, Encarna Orduna, i una de les deganes responsable de la Comissió del Torn d'Ofici del Consell, Eulàlia Barros, amb la Secretària d'Administració de Justícia, Iolanda Aguilar.

Recentment, el Govern de la Generalitat va acordar prorrogar per aquest any 2023 el conveni amb el Consell de l'Advocacia Catalana per fomentar el català en l'àmbit de la justícia gratuïta. D'aquesta manera, s'ha donat continuïtat al Programa específic de foment de l'ús del català en les actuacions processals de l'advocacia en l'àmbit de la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta.

Els professionals del torn d'ofici inscrits voluntàriament al programa reben una bonificació de 20 euros addicionals per a cada actuació feta en català i, alhora, assumeixen el compromís de fer efectiu el dret d'opció lingüística dels seus defensats.