La ministra de Sanitat, Carolina Darias,i la titular d'Educació, Pilar Alegría, han expressat preocupació per la salut mental dels joves arran del cas de les bessones de Sallent, que van saltar dimarts d'un tercer pis. Darias ha remarcat que des de la pandèmia s'ha detectat un increment d'aquesta problemàtica i ha reivindicat que el govern espanyol ha actuat per abordar-ho. "És un repte de país, però també de la Unió Europea", ha dit en una atenció als mitjans, en què ha afirmat que Espanya quan ostenti la presidència del Consell de la UE al segon semestre situarà la salut mental com a "prioritat". La ministra d'Educació, Pilar Alegría, també ha constatat un "augment de conductes autolesives".

Segons Alegría, amb la nova llei d'educació el govern espanyol està impulsant mesures per abordar la salut mental dels joves amb la creació de la figura d'un coordinador als centres educatius que s'ocupa d'aquestes qüestions. A més, l'executiu remarca que el Ministeri d'Educació ha posat en marxa, en col·laboració amb les autonomies, un pla per millorar el benestar emocional dels joves dotat amb cinc milions d'euros i es treballa per millorar la formació vinculada al benestar emocional als centres educatius. D'altra banda, Darias ha reivindicat que el govern espanyol ha creat per primer cop l'especialitat de psiquiatria infantil i de l'adolescència en la formació sanitària especialitzada, s'ha actualitzat l'estratègia de salut mental després de dotze anys i s'ha aprovat un pla d'acció amb 100 milions d'euros. A més, la ministra de Sanitat ha explicat que fins al 12 de febrer el telèfon 024 d'atenció al suïcidi ha atès més de 93.000 trucades el 30% de les quals corresponen a menors de 30 anys.