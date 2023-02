Dues persones s'han precipitat des d'un balcó d'un habitatge aquest dimarts a la tarda al carrer Carretera de Sallent, a la zona del Pont Vell. Segons ha pogut saber Regió7, poc després de 2/4 de 5 de la tarda els serveis d'emergències estaven actuant al lloc dels fets.

Llavors, encara no havien transcendit detalls sobre l'incident, com les causes que hauria portat ambdues persones a precipitar-se o el seu pronòstic.