El doctor Diego Palao, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya, afirma que els casos de suïcidi sempre es solen donar per causes multifactorials tot i que sol haver-hi un desencadenant dels fets. El Departament de Salut compta amb un protocol d'actuació en casos de suïcidi d'alumnes en centres educatius que també s'ha aplicat a l'institut Llobregat de Sallent, on estudiaven les dues bessones que van saltar d'un tercer pis dimarts a la tarda.

El protocol per actuar al centre educatiu d'una persona que s'ha suïcidat s'inicia amb el contacta amb el centre de salut mental que correspon a la zona dels fets. En aquell moment s'ofereix una atenció personalitzada en funció de cada cas, com per exemple fer intervencions a les aules o oferir atenció personal individualitzada als companys més propers al cas. "És una intervenció per ajudar a controlar i a superar l'estrès inicial, i també a superar el dol", explica Palao. Els professionals que atenen els joves dels centres educatius són psicòlegs clínics i/o, si és necessari, psiquiatres, i actuen fins que el centre educatiu ho considera necessari.

Els joves que viuen un cas com aquest experimenten un impacte molt important i intens. "El que no es pot fer és no parlar-ne, fer com si no hagués passat res, perquè llavors els nens i les nenes viuen el dol sense cap tipus d'acompanyament ni de suport i les conseqüències poden ser molt més dolentes", explica el coordinador de Prevenció del Suïcidi. En aquest sentit explica que és comú que les persones més properes a la víctima se sentin culpables per no haver-ho detectat o per no haver pogut fer res abans, però Palao apunta que "la mort per suïcidi no és culpa de ningú, és un fet que és conseqüència de múltiples factors". "No tothom que té un problema fa una conducta de suïcidi, ha d'haver-hi més factors", indica.

Palao explica que els casos de suïcidi entre menors d'edat "no és habitual" i assegura que n'hi ha hagut una cinquantena en els darrers 4 anys a Catalunya. Per altra banda indica que l'any 2021 hi va haver al voltant de 400 suïcidis i que els homes de mitjana edat són els més propensos a fer-ho.

Per evitar aquest tipus de conductes, Palao recorda que en el moment que es detecti una possible tendència al suïcidi cal avisar a les autoritats sanitàries a través dels diferents telèfons habilitats per aquests casos i recalca la importància de demanar ajuda si tens pensaments suïcides.