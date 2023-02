Un grup de 30 persones format per l'entorn de la família dels germans de Sallent i per pares i mares d'alumnes de l'institut Llobregat de Sallent han accedit avui al pati d'accés a l'institut per demanar responsabilitats al centre i per exigir la dimissió del director.

La manifestació ha començat davant del pati de l'institut i s'ha mobilitzat fins a l'entrada. S'ha celebrat a les 10 del matí perquè tenien la intenció que els alumnes es sumessin a la protesta. S'han mobilitzat fins a l'entrada i han accedit al pati exterior d'accés. En aquells moments ha sortit l'inspector del Departament d'Educació per atendre'ls. Sallent acomiada l'adolescent mort dimarts en una cerimònia íntima L'inspector ha demanat calma als manifestants i els ha dit que el seu objectiu és obtenir tota la informació necessària sobre el cas i sobre la situació del centre, que ara està al punt de mira pel bullying que patia l'adolescent mort dimarts en saltar d'un tercer pis. En aquest sentit ha assegurat que atendrà els alumnes que vulguin explicar què saben dels fets i la seva experiència al centre per tal d'obtenir el màxim d'informació possible. L'inspector ha reconegut que, amb la informació que té ara, hi ha hagut bullying a aquest institut. En un moment determinat també ha sortit el director del centre, però ha tornat a entrar en veure la resposta dels manifestants, que n'exigeixen la dimissió. El grup finalment s'ha dirigit a les tanques que separen el pati del carrer per protestar juntament amb alguns alumnes que han decidit no anar a classe per protestar contra el centre.