L’avi de les bessones de Sallent, igual que feia la tieta de les menors a Regió7, assegura que les cartes confirmen el ‘bullying’ que patien a l’institut. En declaracions al canal argentí A24, Gustavo Lima ha indicat que les assetjaven perquè eren argentines, pel seu accent. A més, a una d’elles li deien ‘Ivana’, per la seva decisió de demanar que li diguessin Ivan perquè volia fer el trànsit. Lima ha explicat que ella mateixa va expressar-ho a la carta que va deixar abans de tirar-se pel balcó. Segons ell, va escriure que “no resistia el ‘bullying’ que li estaven fent” i que si no era feliç llavors, no creia que ho pogués arribar a ser. La seva germana, que està en estat crític però estable a l’hospital, va deixar escrit que ella no volia morir però que acompanyaria la seva bessona.

El Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sallent van descartar inicialment el ‘bullying’ en aquest cas, assegurant que a l’institut no li constava, però hores més tard, Educació va decidir activar la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) per indagar en el cas després de recollir diverses informacions al respecte. L'avi també ha ha apuntat a Atresmedia que les mofes i els insults van anar dirigits especialment cap a l'Iván perquè se sentia un noi. "20 dies enrere es va tallar el cabell, com un noi, i volia dir-se Iván, que no és un delicte. Vestir-se diferent tampoc, sembla que hi ha gent que no ho entenc", ha explicat. Això sí, encara cap font oficial ha confirmat que hagués fet el pas de demanar oficialment ser identificat com a noi.