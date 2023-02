L’Oliver, el nen de dos anys i mig amb un tumor cerebral que va viatjar a l’octubre a Barcelona per ser tractat d’un tumor cerebral a l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat), està tornant a ser intervingut aquest dilluns. L’objectiu és extirpar-li, si és possible, tot el tumor cerebral, ja que en la primera operació van aconseguir extirpar-li més del 90%, però no tot.

Després el nen va ser intervingut per tractar-li la hidrocefàlia que patia. Des d’aleshores, l’Oliver ha estat rebent quimioteràpia i el tumor no ha crescut, segons fonts de Sant Joan de Déu. «Avui s’intentarà extirpar-li el que li queda», afirmen. L’Oliver va arribar el dimecres 26 d’octubre a Barcelona en un avió medicalitzat des de Cancún (Mèxic), on viu amb els seus pares. La família és d’origen malagueny. Després de diversos ajornaments, el vol, que ha costat prop de 200.000 euros i que va pagar un empresari espanyol que prefereix mantenir l’anonimat, va aterrar a Barcelona al migdia. A l’avió medicalitzat només pot viatjar el malalt i un acompanyant, en aquest cas, la mare de l’Oliver, la Lena. Els pares de l’Oliver el van portar per primera vegada a l’hospital, a Cancún, el 13 d’octubre en notar que li costava caminar, que estava apàtic i feble i que havia perdut la gana. Allà li van fer diverses proves diagnòstiques que van concloure que l’Oliver tenia un tumor cerebral a la fossa posterior i també hidrocefàlia, és a dir, acumulació d’una quantitat excessiva de líquid cefalorraquidi al cervell. L’hospital mexicà on estava ingressat l’Oliver no s’atrevia a extirpar-li el tumor i li donava «entre quinze dies i un mes d’esperança de vida». En conèixer el seu cas, l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona es va posar en contacte amb la família i es va oferir a valorar l’Oliver i a fer l’operació.