Un tramvia i una ambulància han xocat aquest dissabte al migdia a la cruïlla entre l'avinguda Diagonal i el carrer de Llacuna, a tocar de les Glòries. El sinistre s'ha produït pels voltants de les 13.15 hores just abans de l'estació de Ca l'Aranyó a la línia 4 del Trambesòs. Segons el SEM, la topada ha deixat vuit persones ferides: una de menys greu –evacuada a l'Hospital del Mar- i set de lleus, sis traslladades a centres d'atenció primària i una 'in situ' sense trasllat. Es tracta de sis dones i dues homes, entre els quals hi ha el conductor del Trambesòs i els dos ocupants de l'ambulància.

El comboi ha descarrilat arran del xoc, s'ha tallat la Diagonal en direcció centre de la ciutat/Glòries i la línia L4 ha quedat afectada.