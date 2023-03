Els Mossos d’Esquadra i Vigilancia Duanera han desmantellat una organització criminal que traficava amb haixix des del Marroc amb destí a Europa, segons han informat fonts policials. La investigació ha permès detenir nou persones, tres de les quals han ingressat a presó. Entre aquestes hi ha el cap de la banda. El grup portava la droga des del país africà per via marítima i un cop a l'Estat la transportava en furgonetes i camions. De fet, el 29 de gener d'enguany un dels camions va ser localitzat a Manresa amb 360 quilograms d'haixix ocults al terra. A Catalunya el grup tenia el hub d'operacions a Cunit (Baix Penedès). Habitualment era en aquesta població on feia el canvi de vehicles per continuar la ruta cap a França. A més, la banda disposava d'un entramat per blanquejar els diners que obtenia amb aquesta activitat il·lícita.

La investigació es va iniciar el 20 de gener de 2022, després que la Policia Local de Deltebre intentés aturar un vehicle tot terreny a la zona de Riumar en el decurs d'un control policial. En advertir la presència policial l'automòbil va mostrar una conducta evasiva i va fugir. Una estona més tard els agents el van poder interceptar prop de la localitat de Deltebre. Els policies van escorcollar el tot terreny i, al seu interior, hi van trobar 21 fardells d’haixix amb un pes total de 784 quilograms. El conductor, que no tenia antecedents, va quedar detingut per un presumpte delicte contra la salut pública. Arran d'aquest arrest, efectius dels Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal de l’Àrea Central de Crim Organitzat i de Àrea d’Investigació criminal de les Terres de l’Ebre van crear un equip conjunt amb agents de Vigilancia Aduanera per conèixer la procedència de la droga intervinguda i l’activitat de l’organització criminal responsable del transport. Les indagacions policials van detectar l’activitat d’una organització criminal dedicada al tràfic d’haixix, amb centre d’operacions al Marroc i amb infraestructura a l’Estat espanyol. Aquest grup es dedicava a portar la droga des del país africà amb entrada pel sud d’Espanya per via marítima i posteriorment l'enviava a França i al centre d’Europa amb furgoneta o camió. Cunit com a hub A Catalunya el grup tenia el hub d'operacions a Cunit. Habitualment era en aquesta població on feia el canvi de vehicle per continuar la ruta cap a França. El grup tenia una estructura liderada per dues persones, que gestionaven una xarxa de transport amb furgoneta i camió per via terrestre amb diversos conductors que viatjaven sols. Una altra part dels seus integrants tenia l’encàrrec de blanquejar els diners provinents de la droga. Nou detinguts En el decurs de la investigació, el 29 de gener de 2023 es va localitzar un camió a Manresa operat per aquesta organització criminal, que transportava 360 quilograms d’haixix ocults al terra. Els investigadors van arrestar el conductor, amb antecedents policials per tràfic de drogues, que va ingressar a presó. Dos dies més tard, un cop els investigadors havien pogut acreditar l’activitat delictiva de la banda i tenien identificats els seus membres, es va realitzar un dispositiu conjunt entre ambdós cossos amb onze entrades i escorcoll a Cunit, Segur de Calafell, Amposta, Masdenverge i Castelló. Aquesta actuació policial va finalitzar amb la detenció de nou persones, que se sumaven a les dues que s’havien fet amb anterioritat dels dos conductors interceptats durant els transports. Com a resultat d’aquestes entrades i escorcoll els agents van poder intervenir 152.000 euros en efectiu, 1.702 grams d’haixix i sis vehicles, entre turismes, furgonetes i monovolums, alguns dels quals d’alta gamma. Un cop a disposició del jutjat d’instrucció número 3 de Tortosa, que instrueix la causa, el jutge va decretar l’ingrés a presó per a tres dels detinguts mentre que la resta van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.