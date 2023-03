Un home ha sigut detingut per suposadament intentar obrir una porta d’emergència i després mirar d’apunyalar al coll un dels auxiliars d’un vol que cobria la ruta de Los Angeles a Boston, segons ha informat aquest dilluns el Departament de Justícia dels Estats Units en un comunicat.

El passatger, que va quedar arrestat aquest dilluns després de comparèixer davant d’una jutge del Districte de Massachusetts, s’enfronta ara a un delicte d’interferència en la seguretat de l’avió i contra els membres de la tripulació amb l’agreujant d’utilitzar una arma perillosa.

Va activar una palanca de les portes de seguretat

El succés es va produir aquest diumenge quan l’home, que respon al nom de Francisco Torres (33 anys) i resideix a Massachusetts, va activar una de les palanques de les portes de seguretat i va accionar el sistema que desplega el tobogan d’emergència 45 minuts abans d’aterrar a l’Aeroport Internacional de Logan (Boston).

Un dels auxiliars de l’avió es va desplaçar fins a la porta després de rebre el senyal d’alarma i va aconseguir restablir la seguretat de la tripulació. Posteriorment, un dels seus companys li va informar que el passatger havia sigut el responsable de moure les palanques.

Després d’això, segons l’escrit de l’acusació, l’home va mantenir una discussió amb el personal d’aquest vol, operat per la companyia United Airlines, en la qual va eludir la seva culpabilitat i va assegurar que no tenien proves per incriminar-lo.

El capità de l’aeronau va ser notificat que Torres suposava una amenaça, per la qual cosa havia d’aterrar al més aviat possible i aquest fet va despertar la fúria del passatger, que es va abalançar contra un dels auxiliars mentre portava una cullera de metall trencada, mirant de ferir-lo al coll en tres ocasions.

La resta de tripulants van col·laborar llavors per immobilitzar Torres, el qual va ser aturat immediatament després d’aterrar a Boston.

La vista del cas ha sigut fixada per a aquest dijous i Torres podria enfrontar-se a una pena que contempla escenaris com la cadena perpètua, cinc anys de llibertat vigilada o una multa l’import màxim de la qual ascendiria als 250.000 dòlars.